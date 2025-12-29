Brigitte Bardot, descanso eterno, los animales y el mar

Según Bouchard, Bardot será enterrada "con total sobriedad y sencillez".

Brigitte Bardot falleció el domingo 28 de diciembre a los 91 años en su villa, La Madrague, en Saint-Tropez, que compró en 1958. "Deseaba ser enterrada cerca de sus seres queridos, sus animales", añadió Bouchard, refiriéndose al último deseo de la icónica actriz. Según la periodista, Brigitte Bardot quería "reconectar con esta tierra que ha visto sufrir a tantos, pero que también fue testigo de su lucha".

Inicialmente, deseaba ser enterrada "en la más absoluta sencillez y miseria", "en su jardín cerca del mar", declaró Wendy Bouchard. Sin embargo, por razones aún desconocidas, la estrella cambió recientemente su última voluntad, según ha podido saber el portal ICI Provence. La prefectura del Var también informó a ese sitio periodístico que "no ha recibido ninguna solicitud de entierro en el domicilio de la actriz".

Enterrar un ataúd o una urna en una propiedad privada solo es posible en circunstancias excepcionales y bajo ciertas condiciones. La autorización debe ser otorgada por el prefecto del departamento donde se ubica la propiedad.

Brigitte Bardot será enterrada cerca de Eddie Barclay y Roger Vadim, en una sencilla cripta en el cementerio marino de Saint-Tropez, según ICI Provence.

Bouchard recordó lo mucho que significaban los animales para la estrella: "Los animales la salvaron. Desde muy joven, creció con ellos. Esta ternura, que quizás no recibió en su familia, le fue transmitida por los animales".

Según ella, Brigitte Bardot "comparte el sufrimiento y la vulnerabilidad de los animales".

El compromiso de Brigitte Bardot con la lucha contra el sufrimiento animal ha marcado a varias generaciones. "Su activismo contra la caza de focas en 1977 sin duda conmocionó a gran parte del mundo", observa la periodista de ICI. Cada año, para su cumpleaños, "recibía decenas de sacos de arpillera llenos de cartas de todo el mundo, dirigidas a ella en todos los idiomas". Según Wendy Bouchard, "esto da testimonio del poder de este ícono, pero también de la fuerza de una lucha que libró en diferentes países del mundo". (ANSA).