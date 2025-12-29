Brigitte Bardot sobre los musulmanes, los hombres y la "horrible" humanidad

Brigitte Bardot, un símbolo sexual de los años 1950 y 1960, fallecida este domingo a los 91 años, solía hablar sin pelos en la lengua.

Apasionada defensora de los derechos de los animales y a la vez simpatizante de la extrema derecha, aquí van algunas de sus declaraciones más célebres:

- Sobre la fama -

"¿La fama? Que se la metan por donde les quepa", dijo en 1971, pocos años antes de anunciar su retirada del cine.

"Intenté ponerme lo más guapa posible y aun así me encontraba fea. Odiaba salir. Tenía miedo de no ser lo que la gente esperaba que fuera. Hoy, a mi edad, me importa un bledo".

- Sobre los hombres -

"Sabía que mi carrera se basaba solo en mi aspecto, así que decidí dejar el cine del mismo modo que siempre dejé a los hombres: antes de que pudieran dejarme a mí".

"Siempre he hecho lo que he querido... Sé que tengo más cojones que muchos hombres. Podrían aprender mucho de mí".

- Sobre la maternidad -

"Fue como un tumor que se alimentaba de mí, que yo llevaba en mi aquejado cuerpo esperando el bendito momento en que por fin me lo sacaran", escribió sobre el embarazo de su único hijo, Nicolas.

Tras la "pesadilla" de su nacimiento, "tuve que asumir de por vida la responsabilidad por la causa de mi desgracia". (Nicolas fue criado por su padre.)

- Sobre la humanidad -

"No me importa la condición de la mujer. La condición de los animales es mucho más preocupante".

"¡No esconderé mi misantropía! Existe y está justificada. Miren a la humanidad, es horrible".

- Sobre los animales -

"Tener un abrigo de piel es llevar un cementerio en la espalda", dijo en 1994 al arremeter contra la estrella italiana Sophia Loren por aceptar "dinero manchado de sangre" por promocionar abrigos de piel.

"Usted subraya la miseria humana, extrañamente favoreciendo la migración musulmana en detrimento de los cristianos de Medio Oriente, pero más miserable que el destino de esas personas es el de los animales", escribió al papa Francisco en 2017.

- Sobre los musulmanes -

"¡Estoy en contra de la islamización de Francia! Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres han dado su vida durante siglos para expulsar a sucesivos invasores".

"Marine (Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa) me gusta mucho. No lo voy a ocultar. Es la única mujer... que tiene cojones".

- Sobre el movimiento #MeToo -

"Muchas actrices intentan coquetear con los productores para conseguir un papel. Y luego, para que se hable de ellas, dicen que fueron acosadas. A mí me encantaba cuando los hombres me decían que era guapa o que tenía un culito lindo".