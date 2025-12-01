Brigitte Bardot tranquiliza sobre su salud, tras informaciones sobre nueva hospitalización

La actriz francesa Brigitte Bardot quiso tranquilizar a la opinión pública sobre su salud y afirmó que está "actualmente en convalecencia", tras informaciones en la prensa sobre un nuevo ingreso hospitalario, indicó un comunicado enviado a AFP por su fundación.

"La señora Brigitte Bardot recuerda que se encuentra actualmente en convalecencia, que le gustaría que se tuviera la delicadeza de respetar su privacidad, e invita a todos a tranquilizarse", se lee en el texto de la fundación Brigitte Bardot enviado el domingo.

A principios de la semana pasada, la prensa francesa indicó que la legendaria intérprete, de 91 años, estaba de nuevo hospitalizada en Toulon, en el sur del país, un mes después de un primer ingreso vinculado a una intervención quirúrgica.

Bardot "quiere tranquilizar a quienes se preocupan sinceramente por ella. Les envía este mensaje: '¡Les mando un abrazo a todos!'", añade el documento de la fundación, que se dedica a la defensa y protección animal.

"BB", quien dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la causa animal, vive entre su famosa residencia de "La Madrague", en la localidad de Saint-Tropez, y una segunda casa más en el interior, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena francesa BFMTV, aseguró vivir "como una campesina" rodeada de sus animales, y no poseer "ni móvil ni computadora".

jfg-agu/vg/es/meb