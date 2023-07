Brilliantcrypto Inc., la empresa del grupo COLOPL, presenta «Brilliantcrypto», el juego de blockchain que genera valor económico en el metaverso con gemas del mundo digital

Tokio--(business wire)--jul. 26, 2023--

La filial de propiedad absoluta de COLOPL, Inc. (sede: Ciudad de Minato, Tokio, director ejecutivo: Takashi Miyamoto), Brilliantcrypto, Inc. (sede: Ciudad de Minato, Tokio, director ejecutivo: Naruatsu Baba), anunció su nuevo juego de blockchain «Brilliantcrypto», que introduce el nuevo concepto «Proof of Gaming» en la conferencia mundial Web3 «WebX», celebrada el 25 de julio de 2023.

Descripción general del juego Brilliantcrypto es un juego de blockchain en el que jugadores de todo el mundo se convierten en mineros y excavan las minas con el objetivo de encontrar gemas y tókenes. Los usuarios pueden comprar picos en el mercado del juego y utilizar objetos como el «detector» mientras minan. Al minar, los jugadores tendrán la posibilidad de obtener tókenes y gemas, y podrán llevar esas piedras preciosas, que se convierten en NFT, a muchos mundos del metaverso. También se podrá comprar y vender las gemas, además de utilizarlas.

¿Qué es «Proof of Gaming»? En concreto, «Proof of Gaming» es la versión de modelo de juego de «Proof of Work», que es el algoritmo de consenso de Bitcoin. En Bitcoin, la minería adopta la forma de una enorme cantidad de cálculos hash, que a su vez garantizan el valor en blockchain. Del mismo modo, en Brilliantcrypto, la minería se llevará a cabo con personas de todo el mundo jugando al juego, lo que garantizará el valor de las gemas en el mundo digital.

Generación de valor económico en el metaverso con «Proof of Gaming» En la actualidad, el metaverso se encuentra en fase de desarrollo, y creemos que una de las razones que podrían aducirse para explicar por qué aún no se ha impuesto del todo es que por el momento no existe un «valor económico». Si el valor de las gemas del mundo digital está garantizado por el «Proof of Gaming», se convierte en realidad la posibilidad de utilizarlas en el juego, pero también en muchos mundos del metaverso diferentes, por lo que ya se pueden intercambiar y utilizar. Por lo tanto, cuantos más intercambios empiecen a producirse, más crecerá la demanda de gemas con valor, y más gente de todo el mundo se reunirá para jugar al juego. Creemos que a través de este ciclo, el «Proof of Gaming» se activará aún más y, como resultado, se generará verdadero valor económico en el metaverso.

Hacer realidad el «Play-to-Earn» sostenible En los últimos años, el concepto «play-to-earn», que permite ganar dinero mientras se juega utilizando una combinación de tecnología blockchain y criptomonedas, ha acaparado la atención mundial. Por otra parte, el modelo «play-to-earn» ha planteado un problema de sostenibilidad, ya que el sistema solo permite a los primeros usuarios individuales obtener beneficios. Si se garantiza el valor de las gemas del mundo digital con el modelo «Proof of Gaming» de Brilliantcrypto, se generará valor social que se volcará al mundo. Por eso creemos que el concepto de jugar para ganar sostenible puede, por fin, hacerse realidad.

Acerca de la prueba beta cerrada Antes del lanzamiento oficial del servicio, llevaremos a cabo una prueba beta cerrada. Por lo tanto, desde hoy hasta el lunes 8/8/2023 a las 05:59 (UTC), aceptamos solicitudes para participar en la versión beta.

Detalles de la versión beta cerrada - Período de solicitud: Del martes 25/07/2023, a las 05:00, al martes 8/8/2023, a las 05:59 (UTC) - Número de plazas: Disponibilidad limitada prevista - Período de prueba beta:

1.ª prueba: martes 15/08/2023 06:00 - martes 22/08/2023 05:59 (UTC) 2.ª prueba: martes 12/09/2023 06:00 - martes 19/09/2023 05:59 (UTC) 3.ª prueba: martes 10/10/2023 06:00 - martes 17/10/2023 05:59 (UTC)

- Recompensa (1): Gane ¥5000 en ETH (para todos los que completen). - Recompensa (2): Participe en un sorteo, en el que 6 jugadores afortunados ganarán 2 entradas VIP para ver jugar al PSG en Francia, en el torneo que decide el mejor equipo de fútbol europeo (billetes de avión de ida y vuelta incluidos).

Página de solicitud de versión beta cerrada https://beta-user-registration.brilliantcrypto.net

Sitio web del juego https://brilliantcrypto.net

Redes sociales - Twitter https://twitter.com/Brypto_Official - Discord https://discord.gg/x23GWNu73B - Youtube https://www.youtube.com/@Brilliantcrypto

Nombre de la empresa: Brilliantcrypto, Inc. Sede: Tokio, Ciudad de Minato, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East Fecha de fundación: 09/11/2022 Director ejecutivo: Naruatsu Baba

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Representante de Relaciones Públicas de Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi

Correo electrónico:press.contact@brilliantcrypto.net

