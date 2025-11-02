Brissett será titular por tercer partido consecutivo con los Cardinals por lesión de Murray

TEMPE, Arizona, EE.UU. (AP) — El veterano suplente Jacoby Brissett será titular por tercer duelo consecutivo como quarterback en el duelo que los Cardinals de Arizona disputarán el lunes ante los Cowboys de Dallas, mientras que Kyler Murray continúa recuperándose de una persistente lesión en un pie.

El entrenador Jonathan Gannon informó a los periodistas el sábado que Brissett sería el titular contra Dallas. Murray —quien tiene un récord como profesional de 9-0 en el AT&T Stadium que se remonta a su carrera en la escuela secundaria— podría ser activado todavía y actuar en el encuentro si su pie mejora en las próximas 48 horas.

“Kyler no estará listo para comenzar el juego, así que Jacoby será titular”, dijo Gannon. “Obviamente, nos sentimos bien con Jacoby. Sí quiero darle los próximos dos días para ver si Kyler podría tener un papel el día del juego”.

Murray aparece como limitado en los informes de práctica de esta semana. El mariscal de campo dos veces seleccionado al Pro Bowl no ha jugado desde el 5 de octubre contra los Titans de Tennessee.

Una parte importante del juego de Murray es su capacidad para correr con el balón, lo que hace que una lesión en el pie sea particularmente problemática. Ha corrido para casi 3.200 yardas y 32 touchdowns a lo largo de su carrera de siete años en la NFL.

Brissett ha jugado bien en lugar de Murray, lanzando para 599 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción en dos inicios, pero los Cardinals perdieron ambos duelos.

Los Cardinals (2-5) ganaron sus primeros dos partidos de la temporada pero ahora intentarán romper una racha de cinco derrotas consecutivas por un margen combinado de 13 puntos. Los Cowboys (3-4-1) vienen de ser apabullados 44-24 por los Broncos de Denver.

“Hemos estado cerca en muchos de estos partidos”, dijo Brissett. “Solo tenemos que encontrar la manera de cerrar esos márgenes y superar el obstáculo. Estamos justo ahí, pero cuando miras la película completa, ves jugadas en situaciones críticas donde podemos cerrar la brecha”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes