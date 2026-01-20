Bristol Myers se asocia con Microsoft para la detección del cáncer de pulmón mediante IA

20 ene (Reuters) - Bristol Myers Squibb anunció el martes la firma de un acuerdo con Microsoft para utilizar la plataforma radiológica de inteligencia artificial de la empresa tecnológica con el fin de acelerar la detección precoz del cáncer de pulmón.

La colaboración desplegará algoritmos de IA radiológica autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a través de la red Precision Imaging Network de Microsoft que analiza imágenes de rayos X y TAC para ayudar a identificar enfermedades pulmonares y se utiliza en hospitales de Estados Unidos, informaron las empresas.

Según Bristol Myers, estas herramientas podrían ayudar a los médicos a detectar nódulos pulmonares difíciles de detectar y a identificar a algunos pacientes en fases tempranas de la enfermedad.

La empresa farmacéutica señaló que uno de los principales objetivos de la colaboración es ampliar el acceso a la detección precoz en comunidades con escasos servicios médicos, como hospitales rurales y clínicas comunitarias de Estados Unidos.

"Al combinar las soluciones radiológicas altamente escalables de Microsoft con la profunda experiencia de Bristol en oncología y administración de fármacos, hemos imaginado un flujo de trabajo único basado en IA que ayuda a los médicos a identificar con rapidez y precisión a los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y a guiarlos hacia vías de atención óptimas y terapias de precisión", dijo Alexandra Goncalves, vicepresidenta y directora de salud digital de Bristol Myers Squibb.

Las empresas farmacéuticas recurren cada vez más a la inteligencia artificial para acelerar la I+D, apostando por nuevas herramientas de modelización y laboratorios automatizados que mejoren la eficiencia de sus procesos.

La semana pasada, AstraZeneca anunció que había acordado la compra de Modella AI, con sede en Boston, para acelerar la investigación de fármacos oncológicos. (Reporte de Sneha S K en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)