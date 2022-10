Británica truss trata de reafirmar su autoridad mientras crece la rebelión

Por Elizabeth Piper y Michael Holden

LONDRES, 19 oct (Reuters) - La primera ministra británica, Liz Truss, trataba de reafirmar su autoridad sobre su conflictivo partido el miércoles, con presiones sobre los legisladores conservadores para que apoyen su política de "fracking", en una votación que se consideró una prueba de confianza en el Gobierno.

Truss está tratando de obtener apoyo dentro de su partido tras verse obligada a desechar su vasto plan de reducción de impuestos, lo que llevó a algunos legisladores conservadores a pedir su sustitución como líder solo unas semanas después de haber asumido el cargo.

La primer ministra admitió que sus planes económicos radicales fueron "demasiado lejos y demasiado rápido", después de que los inversores se deshicieron de la libra esterlina y los bonos gubernamentales.

Sin embargo, con las tasas hipotecarias disparadas y la inflación más alta de los últimos 40 años, Truss, que fue elegida por sus correligionarios conservadores con la promesa de recortar impuestos y mantener el gasto público, se enfrenta a una lucha para convencer al público y a su partido de que puede hacer frente a la crisis del costo de la vida.

Los sondeos indican que los conservadores están unos 30 puntos por detrás del opositor Partido Laborista y sus propias valoraciones son calamitosas.

"Lo que no me convence (...) es que pasar por otra campaña de liderazgo, defenestrando a otro primer ministro. Vaya a convencer a los británicos de que estamos pensando en ellos y no en nosotros mismos o a convencer a los mercados de que se queden tranquilos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, a Sky News.

Sin embargo, las especulaciones sobre el futuro de la primera ministra siguen creciendo y los medios dijeron que los conservadores rebeldes están sopesando quién debe sustituirla, no si debe irse.

"Creo que su posición es cada vez más insostenible", dijo el legislador conservador Steve Double a la radio Times. "Hemos visto un giro completo de casi todo lo que defendió en su campaña electoral para el liderazgo. Creo que muchos nos preguntamos exactamente en qué cree y defiende ahora Liz Truss".

Durante una sesión parlamentaria, desafió los llamados a la dimisión desde las filas opositoras y afirmó que es una "luchadora" y no "alguien que abandona".

Más tarde, los laboristas intentarán que se apruebe una prohibición total del "fracking" para extraer hidrocarburos, después de que el Gobierno levantó el mes pasado una moratoria en Inglaterra que estaba en vigor desde 2019.

Los responsables de imponer la disciplina entre los diputados conservadores enviaron un mensaje a sus filas diciendo que la votación sería tratada como una "moción de confianza en el Gobierno". (Reporte de Elizabeth Piper, Michael Holden y William James; editado en español por Carlos Serrano)

