Británico boris johnson, que introdujo norma del carné de votante, olvida el suyo para sufragar

LONDRES, 2 mayo (Reuters) - El ex primer ministro británico Boris Johnson, que introdujo un polémico requisito de que los votantes muestren una identificación con foto al votar, fue rechazado en un colegio electoral el jueves por olvidar llevar la suya.

Medios de comunicación británicos informaron de que Johnson, que dimitió en 2022 tras un mandato plagado de escándalos, fue rechazado inicialmente en un colegio electoral de Oxfordshire, en el sur de Inglaterra, cuando intentaba votar en las elecciones locales que se celebraron el jueves.

Un portavoz dijo que Johnson había votado a los conservadores, pero no negó que el ex primer ministro no haya presentado inicialmente un documento de identidad con fotografía.

Como primer ministro, el Gobierno de Johnson introdujo el requisito de identificación en 2022 para tomar medidas frente el posible fraude electoral, pero fue muy criticado por la posibilidad de privar de derechos a parte del electorado.

Antes, los votantes sólo necesitaban dar su nombre y dirección para poder votar.

"No creo que sea irracional pedir a los votantes que votan por primera vez que presenten alguna prueba de su identidad", había dicho Johnson sobre las nuevas normas en 2021.

El año pasado, en la primera votación en la que se aplicó la nueva normativa, se denegó el voto en las elecciones locales a unas 14.000 personas en Inglaterra al no poder presentar un documento de identidad.

El incidente se suma a la lista de situaciones llamativas en la pintoresca carrera política de Johnson.

Como alcalde de Londres, una vez se quedó colgando en el aire al quedar atrapado en una tirolina, y como primer ministro fue fotografiado en una ocasión en la que parecía refugiarse en un gran frigorífico mientras le perseguía un equipo de cámaras para una entrevista.

Una encuesta de YouGov mostraba que el 14% de los británicos aún desconocía, en los días previos a las elecciones locales, el requisito de identificación. (Reporte de Sachin Ravikumar. Editado en español por Aida Peláez-Fernández)