Británico Farage ve la conferencia como un "siguiente paso" hacia el gobierno

Por Elizabeth Piper y Andrew MacAskill

LONDRES, 5 sep (Reuters) -

El partido populista de Nigel Farage, Reform UK, inicia este viernes una conferencia con la que el veterano del Brexit espera subrayar la creciente popularidad e influencia de un partido que disfruta en las encuestas de una ventaja de dos dígitos sobre el Gobierno laborista.

La conferencia de dos días en la ciudad inglesa de Birmingham, titulada "El siguiente paso", ha vendido todas las entradas y asistirán más de 10.000 personas a un evento que, según Farage, demuestra que Reform está "en marcha, y el cielo es el límite para este movimiento", listo para tomar el poder en unas elecciones previstas para 2029.

A pesar de contar con solo cuatro diputados en el Parlamento británico, de 650, Farage confía cada vez más en que un partido que hasta el año pasado estuvo al margen durante tres años, pueda derrotar tanto a laboristas como a conservadores, al tomar la iniciativa sobre los dos principales partidos británicos en todo, desde la inmigración hasta la libertad de expresión.

El número de afiliados ha crecido hasta casi 240.000, al menos 10 antiguos parlamentarios conservadores han desertado para pasarse a Reform y su partido de derechas ha empujado al Gobierno laborista a ser más estridente en sus esfuerzos por controlar la inmigración ilegal.

"No se equivoquen, Reform UK tiene todo el impulso de la política británica", dijo Farage en el prólogo de la agenda de la conferencia de su partido. "Es hora de que demos el siguiente paso como partido".

Desde que el excomerciante de materias primas de 61 años se convirtió en líder en junio del año pasado, Reform ha visto aumentar su influencia, haciéndose con el control de 12 ayuntamientos y creando la maquinaria necesaria para profesionalizar un partido antaño más conocido por candidatos que hacían comentarios racistas u ofensivos.

Amado u odiado tras ser decisivo en la victoria del referéndum del Brexit de 2016 para sacar a Reino Unido de la Unión Europea, Farage sabe cómo hacer campaña y dice que, reforzando su equipo, el partido será una fuerza a batir mucho antes de 2029.

(Información de Elizabeth Piper y Andrew MacAskill; edición de Mark Heinrich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)