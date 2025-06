Británico Frederick Forsyth, autor de "El día del chacal", muere a los 86 años

Por Guy Faulconbridge

LONDRES, 9 jun (Reuters) - El novelista británico Frederick Forsyth, autor de best-sellers como "El día del chacal" y "Los perros de la guerra", murió a los 86 años, informó el lunes su editor.

Forsyth, excorresponsal de Reuters y la BBC e informante de la agencia británica de espionaje exterior MI6, se dio a conocer gracias a su experiencia como reportero en París, donde escribió la historia de un atentado fallido contra Charles de Gaulle.

"El día del chacal", en el que un asesino inglés es contratado por paramilitares franceses enfadados por la retirada de De Gaulle de Argelia, se publicó en 1971, cuando Forsyth se encontraba sin un céntimo en Londres.

Escrito en sólo 35 días, el libro fue rechazado por muchos editores que temían que la historia tuviera fallos y no se vendiera porque De Gaulle no había sido asesinado. El líder francés murió en 1970.

No obstante, el thriller de Forsyth, repleto de detalles periodísticos y brutales subtramas de lujuria, traición y asesinato, fue un éxito instantáneo. El periodista se convirtió en un pudiente escritor de ficción.

"Nunca tuve la intención de ser escritor", escribió Forsyth más tarde en sus memorias, "The outsider. My life in intrigue". "Después de todo, los escritores son criaturas extrañas, y si intentan ganarse la vida con ello, aún más".

Tan influyente fue la novela que el revolucionario militante venezolano Illich Ramírez Sánchez fue apodado "Carlos el Chacal".

Forsyth se presentaba a sí mismo como un cruce entre Ernest Hemingway y John le Carré, a la vez hombre de acción y espía de la Guerra Fría. Sus libros, tramas que casi se regocijaban en el cinismo de un submundo de espías, criminales, hackers y asesinos, vendieron más de 75 millones de ejemplares.

Forsyth, hijo único y solitario durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se refugiaba en su imaginación y pronto descubrió su talento para los idiomas: afirmaba hablar francés como lengua materna a los 12 años y alemán como lengua materna a los 16, en gran parte gracias a los intercambios.

Estudió en el Tonbridge School, un antiguo colegio inglés, y aprendió ruso con dos princesas georgianas emigradas a París. A los 18 años añadió el español.

También aprendió a volar y realizó el servicio militar en la Royal Air Force, donde pilotó cazas como una versión monoplaza del de Havilland Vampire.

PERIODISTA, ESPÍA Y ESCRITOR

Impresionó a los editores de Reuters por su manejo de los idiomas y su conocimiento de que Bujumbura era una ciudad de Burundi. En 1961 le ofrecieron un puesto en la agencia de noticias y le enviaron a París y después a Berlín Oriental, donde la policía secreta Stasi le vigilaba de cerca. Dejó Reuters por la BBC, pero pronto se sintió desilusionado por su burocracia y por lo que consideraba el fracaso de la corporación a la hora de cubrir Nigeria adecuadamente, debido a la visión poscolonial del gobierno sobre África. En 1968 el Servicio Secreto de Inteligencia (SIS), conocido como MI6, se puso en contacto con Forsyth y un oficial llamado "Ronnie" le pidió que informara sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Biafra. Según cuenta, mantendría contactos con el MI6, al que llamaba "la Firma", durante muchos años. Sus novelas mostraron un amplio conocimiento del mundo de los espías e incluso llegó a editar fragmentos de El Cuarto Protocolo (1984), según él, para que los militantes no supieran cómo detonar una bomba atómica. Tras encontrar por fin un editor para "El día del chacal", Harold Harris, de Hutchinson, le ofreció un contrato de tres novelas. En 1972 publicó "El expediente Odessa", la historia de un joven periodista alemán independiente que intenta localizar a Eduard Roschmann, "El carnicero de Riga". "Los perros de la guerra", de 1974, trata de un grupo de mercenarios blancos contratados por un magnate minero británico para matar al dictador loco de una república africana -basado en el guineano Francisco Macías Nguema- y sustituirlo por un líder marioneta. Divorciado de Carole Cunningham en 1988, se casó con Sandy Molloy en 1994. No obstante, perdió una fortuna en una estafa de inversiones y tuvo que escribir más novelas para mantenerse. Con su primera esposa tuvo dos hijos, Stuart y Shane. Sus últimas novelas enfrentaron a hackers, rusos, militantes de Al Qaeda y traficantes de cocaína con las fuerzas del bien, en general Reino Unido y Occidente. Sin embargo, las novelas nunca alcanzaron el nivel de El Chacal. (Reporte de Muvija M.; editado en español por Javier Leira)