Británico Starmer defiende sus acciones respecto de Irán de las críticas de Trump

Por Elizabeth Piper y Sarah Young

LONDRES, 2 mar (Reuters) - El primer ministro Keir Starmer defendió el lunes sus acciones en Oriente Medio, restando importancia a las críticas del presidente Donald Trump a Reino Unido por no unirse a los ataques contra Irán, y añadió que sus decisiones se basaban en la ley y el "interés nacional"

En un discurso ante el Parlamento, Starmer dijo que se vio obligado a permitir el uso "limitado" de las bases militares británicas por parte de Estados Unidos el domingo, después de que los británicos sufrieran ataques "imprudentes" con drones y misiles iraníes, pero se mantuvo firme en su decisión de no unirse a los ataques contra Irán que se lanzaron el sábado

Azotado por opiniones contrarias en Reino Unido, Starmer ha tenido que lidiar con los llamamientos de la izquierda para condenar la acción de Estados Unidos e Israel, mientras que, en la derecha, el líder populista de Reform UK, Nigel Farage, le criticó por no ofrecer su apoyo

"No participamos en los ataques iniciales contra Irán y no nos sumaremos a la acción ofensiva ahora. Pero ante el aluvión de misiles y drones de Irán, protegeremos a nuestra gente en la región", dijo Starmer ante un Parlamento en silencio

"El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no participar en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que conviene a los intereses nacionales de Gran Bretaña. Eso es lo que he hecho, y lo mantengo"

STARMER ADVIERTE DE LOS "ERRORES DE IRAQ"

Antes, Trump dijo al Daily Telegraph que creía que Reino Unido había tardado demasiado en permitir a Washington utilizar sus bases en operaciones contra Irán

En una entrevista publicada el lunes, Trump dijo que Starmer parecía "preocupado por la legalidad" de los ataques

"Probablemente eso nunca haya ocurrido antes entre nuestros países", dijo Trump sobre el desacuerdo, y añadió que el cambio de postura de Starmer había llevado "demasiado tiempo"

Starmer, antiguo abogado especializado en derechos humanos, lleva mucho tiempo promoviendo su compromiso "inquebrantable" con el derecho internacional

En el Parlamento, dijo que no quería repetir los errores cometidos con la invasión de Irak en 2003, cuando Gran Bretaña se unió a la acción de Estados Unidos para derrocar a Sadam Husein, justificada con falsas acusaciones de que el país poseía armas de destrucción masiva

"Todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido la lección. Cualquier acción del Reino Unido debe tener siempre una base legal y un plan viable y bien pensado", dijo Starmer. "Este Gobierno no cree en el cambio de régimen desde el cielo". (Reporte de Sarah Young, Elizabeth Piper y Alistair Smout; editado en español por Carlos Serrano)