Británico sunak se enfrenta a las críticas tras polémica por adiós de boris johnson

Por Sachin Ravikumar

LONDRES, 12 jun (Reuters) - El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo el lunes que rechazó una petición de Boris Johnson para anular un órgano independiente y permitir que algunos aliados del exdirigente se incorporaran a la Cámara alta del Parlamento porque no le parecía correcto.

En respuesta a las críticas dentro de su gobernante Partido Conservador, que se ha visto sacudido en los últimos días por la dramática decisión de Johnson el viernes por la noche de abandonar el Parlamento, Sunak añadió que no sentía ninguna simpatía por aquellos a los que no les gustó su decisión.

Los ex primeros ministros tienen derecho a conceder honores, incluido un escaño vitalicio en la Cámara de los Lores del Parlamento, tras su dimisión, y no es infrecuente que los líderes británicos recompensen así a aliados políticos.

No obstante, algunos de los candidatos de Johnson no fueron incluidos en la lista final publicada el viernes al no recibir el respaldo del organismo que examina tales nombramientos.

"Boris Johnson me pidió que hiciera algo que no estaba dispuesto a hacer, porque no me parecía correcto", dijo Sunak en sus primeras declaraciones públicas sobre los acontecimientos de los últimos días.

"Se trataba de desautorizar a la comisión HOLAC (Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores, por sus siglas en ingles) o de hacer promesas a la gente", dijo Sunak en respuesta a una pregunta de los medios sobre si intervino en el proceso.

Sunak tiene potestad para anular el dictamen de la HOLAC, pero dijo que había decidido no hacerlo. "Si a la gente no le gusta, pues mala suerte", afirmó.

Como primer ministro, Johnson había anulado el consejo de HOLAC al nombrar a un donante del Partido Conservador en 2020.

(Reporte de Sachin Ravikumar y Alistair Smout; escrito por William James; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters