Británico Turner se impone al sprint en la cuarta etapa de la Vuelta; Gaudu se viste de rojo

26 ago (Reuters) - El británico Ben Turner superó al belga Jasper Philipsen en el sprint final para ganar la cuarta etapa de la Vuelta a España el martes, mientras que el francés David Gaudu arrebató el maillot rojo de líder de la clasificación general a Jonas Vingegaard.

Philipsen (Alpecin-Deceuninck) parecía bien colocado al final del recorrido de 206,7 kilómetros entre Susa (Italia) y la localidad francesa de Voiron, por detrás de su compatriota y compañero de equipo Edward Planckaert, pero Turner (Ineos Grenadiers) sincronizó su movimiento a la perfección para ganar su primera etapa en una Gran Vuelta.

Planckaert acabó tercero, mientras que Gaudu (Groupama-FDJ), ganador de la tercera etapa, se hizo con el liderato de la general, empatado con el favorito de la carrera, el danés Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Turner, exhausto y emocionado, rompió a llorar al darse cuenta de que acababa de conseguir la mayor victoria de su carrera, en una Gran Vuelta que no esperaba correr.

El británico, de 26 años, fue convocado a última hora por su equipo. Abandonó el Renewi Tour el jueves para sustituir a Lucas Hamilton -que fue baja por enfermedad- tras haber impresionado en el Tour de Polonia a principios de agosto, ganando la clasificación por puntos.

"No sé qué decir, la verdad. Ha sido una semana de locos, una locura", dijo Turner. "Quería venir a la Vuelta y todavía tenía algunos problemas con la pierna desde el Giro, pero el equipo creyó en mí. Fui a Renewi y luego me dijeron que me necesitaban, así que por supuesto dije 'sí'".

La etapa más larga de la carrera de este año presentaba dos subidas de categoría dos y un grupo de escapados fue atrapado a falta de 90 kilómetros, aprovechando el pelotón los largos descensos para atraparlos.

El francés Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale) lanzó un último ataque, marchándose en solitario tras el sprint intermedio a falta de 32 kilómetros para la meta, pero fue cazado a 15 kilómetros del final, dando paso al sprint del pelotón.

Philipsen ganó la etapa inaugural el sábado y, liderado por Planckaert, parecía en camino a conseguir otro triunfo, pero pareció quedar atrapado detrás de su compañero cuando Turner le adelantó en el ascenso final, logrando una inesperada victoria.

La carrera llega a España el miércoles, con una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros en la localidad catalana de Figueras, con Gaudu vestido de rojo. Gaudu necesitaba terminar ocho puestos por delante de Vingegaard para arrebatarle el liderato, y llegó el 25, mientras que el danés fue 42 en la línea de meta.

