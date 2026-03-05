Britney spears, arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 5 ‌mar (Reuters) - ‌La ⁠cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada ​en ⁠el ⁠condado de Ventura, en el ​estado de California, ‌bajo sospecha ​de conducir bajo ​los efectos del alcohol, confirmó la Patrulla de Carreteras del estado a Reuters.

Spears ​fue arrestada el ⁠miércoles por la noche. Un representante ‌de Spears no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

En 2007, Spears fue acusada ‌de un delito de atropello con fuga ⁠causando daños ‌materiales, y ⁠de otro ⁠por conducir sin licencia válida en California, ambas infracciones menores. (Reporte de Danielle ‌Broadway ​y Sarah Mills; edición de Mark Porter; edición en español de ‌Raúl Cortés Fernández)