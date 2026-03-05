LA NACION

Britney Spears, arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

Britney spears, arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol
Britney spears, arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 5 ‌mar (Reuters) - ‌La ⁠cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada ​en ⁠el ⁠condado de Ventura, en el ​estado de California, ‌bajo sospecha ​de conducir bajo ​los efectos del alcohol, confirmó la Patrulla de Carreteras del estado a Reuters.

Spears ​fue arrestada el ⁠miércoles por la noche. Un representante ‌de Spears no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

En 2007, Spears fue acusada ‌de un delito de atropello con fuga ⁠causando daños ‌materiales, y ⁠de otro ⁠por conducir sin licencia válida en California, ambas infracciones menores. (Reporte de Danielle ‌Broadway ​y Sarah Mills; edición de Mark Porter; edición en español de ‌Raúl Cortés Fernández)

Reuters
Conforme a
The Trust Project