Britney Spears, arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol
Por Danielle Broadway
LOS ÁNGELES, 5 mar (Reuters) - La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, en el estado de California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, confirmó la Patrulla de Carreteras del estado a Reuters.
Spears fue arrestada el miércoles por la noche. Un representante de Spears no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.
En 2007, Spears fue acusada de un delito de atropello con fuga causando daños materiales, y de otro por conducir sin licencia válida en California, ambas infracciones menores. (Reporte de Danielle Broadway y Sarah Mills; edición de Mark Porter; edición en español de Raúl Cortés Fernández)