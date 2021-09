Britney Spears pide oficialmente terminar tutela

En esta combinación de fotografías Jamie Spears, padre de Britney Spears, sale de la Corte Stanley Mosk el 24 de octubre de 2012 en Los Angeles, izquierda, y Britney Spears llega al estreno de "Once Upon a Time in Hollywood" el 22 de julio de 2019 en Los Angeles. Britney Spears pidió en documentos judiciales el 22 de septiembre de 2021 que termine la tutela que ha controlado sus finanzas y asuntos personales desde 2008. (Foto AP)