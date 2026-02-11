Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical

LONDRES, 11 feb (Reuters) -

La estrella del pop Britney Spears ha vendido los derechos de su catálogo musical a la editorial musical independiente Primary Wave, convirtiéndose en la artista más reciente en cerrar un acuerdo por su obra

El sitio web de entretenimiento TMZ, basándose en documentos legales que había obtenido, fue el primero en dar la noticia, afirmando que la cantante de "Oops!... I Did It Again" y "Toxic" había firmado el acuerdo el 30 de diciembre

Según fuentes citadas, el acuerdo se situaría "en el mismo rango" que el acuerdo de US$200 millones del cantante canadiense Justin Bieber para vender sus derechos musicales a Hipgnosis en 2023

Una persona familiarizada con la situación dijo que la noticia del acuerdo entre Spears y Primary Wave era cierta. No se dieron más detalles

Primary Wave, que cuenta con artistas como Whitney Houston, Prince y Stevie Nicks, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Spears no ha hecho declaraciones públicas

La artista de 44 años, una de las más exitosas de todos los tiempos, ha encabezado las listas de éxitos de todo el mundo, empezando por "...Baby One More Time" en 1998. El acuerdo incluye canciones como "(You Drive Me) Crazy", "Circus", "Gimme More" y "I'm a Slave 4 U", según TMZ

El noveno y último álbum de estudio de Spears, "Glory", salió a la venta en 2016

En 2021, fue liberada de una tutela judicial de 13 años establecida y controlada por su padre, Jamie Spears. El acuerdo había regido la vida personal, la carrera y el patrimonio de US$60 millones de Spears desde 2008 hasta que fue rescindido en noviembre de 2021

Spears sigue los pasos de artistas como Sting, Bruce Springsteen y Justin Timberlake, que han llegado a acuerdos para sacar provecho económico de su trabajo. (Información de Marie-Louise Gumuchian; edición de Gareth Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)