Brittney Griner, la liberación olímpica tras la pesadilla en Rusia

Liberada, relajada y con un balón de básquet disfrutando de los Juegos. La estrella estadounidense Brittney Griner está de regreso en Europa en busca de su tercer oro, dos años después de pasar once meses encarcelada en Rusia.

En apariencia, solo su corte de pelo ha cambiado desde la última vez que estuvo en suelo europeo. Atrás quedó su larga melena. No ha sido lo único.

La pívot de 33 años impresiona por su presencia (2,06 metros) y carisma. Aportó 11 puntos y 9 rebotes en el debut de su selección, que busca su octavo oro consecutivo en básquet, el lunes ante Japón (victoria 102-76).

- Moneda de cambio -

Lejos queda aquel febrero de 2022 cuando fue arrestada en Rusia -donde jugaba para el Ekaterinburgo- por tener un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en el país.

Fue condenada a nueve años de prisión, antes de ser liberada en diciembre de 2022 en un intercambio de prisioneros con el traficante de armas rusos Viktor Bout.

En sus once meses encarcelada llegó a pensar en el suicidio, reveló en abril en una entrevista con la cadena estadounidense ABC.

Antes de debutar contra Japón en Lille, la jugadora nacida en Houston se mostró en paz frente a la prensa: "Estoy bien, todo el mundo se pregunta por qué he vuelto aquí después de todo lo que he vivido, pero me siento bien, segura en Francia. Solo quiero jugar".

- "La que tiene el corazón más grande" -

Sus temporadas divididas entre la WNBA (liga norteamericana) y Europa ya no se repetirán.

"Seguro que en algún momento viajaré con mi familia de vacaciones, pero el básquet en Europa se acabó para mí. Quiero pasar tiempo en familia, con mi niño, no quiero perderme nada", dijo.

Diana Taurasi, la leyenda de 42 años, conoce a la perfección a Griner, con la que juega en la selección y en el Phoenix Mercury: "La vemos en el parqué como esa jugadora fuerte y dominante, pero es la que tiene el corazón más grande".

Desde muy pronto Griner destacó como un fenómeno, con una condiciones físicas increíbles: Tiene una talla 54 de pie y sus manos son más grandes que las de LeBron James.

- Figura de la comunidad LGBT+ -

Pero su vida ha ido más allá de la pelota naranja. En 2013 anunció su homosexualdidad en una entrevista con la revista Sports Illustrated, revelando que fue acosada en su infancia.

"Fue duro, ser acosada porque eres diferente: ser más grande, mi sexualidad, todo...".

Un año más tarde publicó su autobiografía, 'En mi piel': "Supongo que comencé a sentirme diferente cuando todo el mundo me dijo que lo era".

"¡Puedes hacer la maleta y largarte!", le gritó su padre cuando le contó su orientación sexual.

Referente de la comunidad LGBT+, la pívot de Houston se convirtió en la primera figura gay de la marca Nike, participando en sesiones de fotografía en las que portaba ropa habitualmente creada para hombres.

En 2020, durante las históricas manifestaciones contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd, Griner fue una de las primeras jugadoras en pedir a la WNBA dejar de hacer sonar el himno nacional antes de los partidos.

vg-rbo/pm/ma

AFP