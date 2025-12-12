Broadcom prevé una reducción de sus márgenes por la IA y sus acciones caen

Por Juby Babu

12 dic (Reuters) - Broadcom proyectó el jueves unos ingresos para el primer trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street, pero dijo que los márgenes caerían debido a un mayor componente de ingresos de IA, y las acciones retrocedían un 5% en las operaciones extendidas tras el cierre de Wall Street.

Broadcom se ha lanzado al negocio de los chips de inteligencia artificial, lo que ha puesto nerviosos a los inversores por la rentabilidad y los costes de las enormes inversiones que son necesarias en dicho sector. La compañía tiene una cartera de pedidos de $73.000 millones que prevé enviar en los próximos 18 meses, dijo el consejero delegado Hock Tan en una llamada posterior a los resultados, pero su lugarteniente dijo que los márgenes de beneficio podrían caer.

"Esperamos que el margen bruto consolidado del primer trimestre se reduzca en aproximadamente 100 puntos básicos de forma secuencial, principalmente como reflejo de un mayor componente de ingresos de IA", dijo la directora financiera Kirsten Spears en la llamada. Los márgenes se verán afectados a lo largo del año por la combinación de ingresos de infraestructura, software y semiconductores".

La concentración de clientes de IA de Broadcom, unida a los menores márgenes futuros de las ventas de sistemas de IA, impulsó la caída de las acciones, según Kinngai Chan, analista de análisis de Summit Insights.

La cartera de pedidos "sigue procediendo de solo cinco clientes e incluye sistemas, que tienen un precio más elevado. Las ventas de sistemas tendrán un menor margen bruto y (...) se espera que se conviertan en una parte mayor de las ventas totales en los próximos trimestres, concretamente en la segunda mitad del año fiscal 2026", afirmó.

El descenso de los márgenes brutos puede suscitar la preocupación de que los costes relacionados con el fabricante de chips por contrato TSMC mermen el valor que Broadcom puede obtener de su negocio de procesadores de IA personalizados, según Gil Luria, analista de D.A. Davidson. Broadcom trabaja con proveedores de nube a hiperescala como Google y Meta Platforms para diseñar y fabricar los procesadores, conocidos como ASIC, que ofrecen una alternativa clave a las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia.

Se espera que los grandes proveedores estadounidenses de servicios en la nube gasten más de $400.000 millones en IA este año para construir los centros de datos necesarios para dar soporte a servicios como ChatGPT, Copilot y Gemini.

Sin embargo, el aumento del gasto, las escasas pruebas de que la IA aumente la productividad en el mundo real, el aumento de las valoraciones y una red de inversiones circulares han avivado el temor a una burbuja de la IA.

Tan dijo en un comunicado que se espera que los ingresos por semiconductores de IA de Broadcom —que abarcan tanto los chips personalizados como los chips de red utilizados en los centros de datos de IA— se dupliquen hasta los $8.200 millones en el primer trimestre fiscal.

Broadcom prevé unos ingresos trimestrales de unos $19.100 millones, frente a la estimación media de los analistas de $18.270 millones, según datos recopilados por LSEG.

La empresa registró unos ingresos de $18.020 millones en el cuarto trimestre, finalizado el 2 de noviembre, frente a las estimaciones de $17.490 millones. (Reporte de Juby Babu en Ciudad de México; edición de Maju Samuel y Alan Barona; editado en español por Tomás Cobos)