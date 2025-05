Brock Purdy acuerda extensión de cinco años y 265 millones de dólares con 49ers, según fuente de AP

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Brock Purdy acordó una extensión de contrato por cinco años por un valor de 265 millones de dólares con los 49ers de San Francisco, pasando de ser la mayor ganga de la NFL a uno de los jugadores mejor pagados de la liga.

Una persona familiarizada con el acuerdo le dijo a The Associated Press que las partes llegaron a un acuerdo el viernes sobre el contrato que incluye 181 millones en garantías totales. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había anunciado el acuerdo.

NFL Network fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Purdy ha ganado menos de un millón de dólares al año durante sus primeras tres temporadas y estaba programado para recibir un pequeño aumento en 2025 a aproximadamente 5,2 millones bajo el escalador de rendimiento comprobado de la liga por haber llegado al Pro Bowl la temporada pasada antes de alcanzar este nuevo acuerdo que coloca a Purdy entre los 10 mejores contratos de quarterbacks.

Después de varias disputas contractuales prolongadas en los últimos años, los Niners lograron este acuerdo con Purdy sin drama. Se presentó al inicio del programa de temporada baja y ahora tiene su nuevo contrato antes de que comiencen las prácticas en el campo más tarde este mes.

El viaje de Purdy desde la última selección del draft de 2022 hasta acordar este nuevo contrato ha sido notable, ya que asumió el rol de titular al final de su temporada de novato, se convirtió en finalista del MVP en el camino para llevar a los 49ers al Super Bowl en 2023 y luego solidificó su posición la campaña pasada.

El éxito de Purdy ayudó a rescatar a los Niners de un error potencialmente catastrófico después de que intercambiaron tres selecciones de primera ronda para elegir a Trey Lance en el tercer lugar general en 2021 solo para verlo luchar antes de ser intercambiado en 2023.

Los 49ers eligieron a Purdy en el puesto 262 en el draft de 2022 — Mr. Irrelevant como la última selección — e incluso antes de su primer juego de exhibición como novato, el entrenador Kyle Shanahan le había dicho al propietario Jed York que Purdy era el mejor mariscal de campo del equipo.

Tuvo la oportunidad de demostrarlo al final de su temporada de novato en 2022 después de que Lance y Jimmy Garoppolo sufrieran lesiones que los alejaron del campo. Purdy ganó las últimas cinco aperturas del calendario regular y las dos primeras rondas de los playoffs antes de sufrir una lesión grave en el codo de lanzar al principio de una derrota en el juego por el título de la NFC contra Filadelfia esa campaña.

Pero el índice de pasador de 108, 16 TDs y solo cuatro intercepciones que tuvo ese año demostraron que era capaz siempre que estuviera sano y respaldó eso con una sensacional temporada 2023.

Purdy tuvo una de las temporadas de pase más prolíficas en la historia del equipo cuando terminó cuarto en la votación del MVP de la NFL. Estableció un récord de franquicia para yardas de pase (4.280) y se convirtió en el primer quarterback de los Niners en más de dos décadas en lanzar al menos 30 pases de anotación (31). Purdy lideró la NFL con un índice de pasador de 113 y sus 9,6 yardas por intento fueron las más altas en la liga para un mariscal de campo calificado desde que Kurt Warner tuvo 9,9 en 2000.

Ayudó a liderar victorias de remontada sobre Green Bay y Detroit en los playoffs antes de quedarse corto contra Kansas City en tiempo extra en el Super Bowl.

Ese éxito fue más difícil de alcanzar en 2024 ya que Purdy fue obstaculizado por lesiones de jugadores clave ofensivos como Christian McCaffrey, Trent Williams y Brandon Aiyuk. Su índice de pasador cayó casi 17 puntos a 96,1, tuvo solo 20 pases de TD y 12 intercepciones en la temporada, y también falló en varios escenarios de juego tardío cuando los 49ers tuvieron la oportunidad de una victoria por remontada.

El juego de Purdy fue parte de una caída general del equipo que llevó a un récord de 6-11 y la primera ausencia de los playoffs para San Francisco desde 2020.

Pero no perdió el apoyo de Shanahan, York o el gerente general John Lynch, quienes expresaron un fuerte deseo de asegurarse de que Purdy siguiera siendo la respuesta a largo plazo del equipo en la posición de quarterback.

___

El escritor de fútbol americano profesional de AP, Rob Maaddi, contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.