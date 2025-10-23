LA NACION

Brock Purdy de 49ers sigue limitado por lesión en dedo de pie; podría perderse su cuarto partido

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El mariscal de campo Brock Purdy sigue limitado por una lesión en un dedo de un pie y podría perderse su cuarto partido consecutivo y el sexto de esta temporada con los 49ers de San Francisco mientras intenta recuperarse.

Purdy se lesionó en el primer encuentro de la temporada contra Seattle y se perdió los dos siguientes. Regresó en la Semana 4 y tuvo dificultades en una derrota ante Jacksonville.

Salió de ese duelo con más dolor en el dedo del pie.

Purdy se perdió los siguientes tres partidos y corre el riesgo de quedarse fuera nuevamente esta semana. El domingo, San Francisco (5-2) visita a Houston (2-4).

"Es diferente lidiar con un dedo del pie, pero diría que está mejorando constantemente cada semana", dijo el entrenador Kyle Shanahan el miércoles.

Mac Jones ha comenzado en lugar de Purdy y ha llevado a los Niners a cuatro victorias en cinco inicios hasta ahora en esta temporada. Jones lidera la NFL con un promedio de 280,8 yardas por pase por duelo.

