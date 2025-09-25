broma de moda en Brasil: se fue "Flaco" López a Argentina y volvió Messi

José Manuel López es una de las figuras del momento en el fútbol brasileño. Un chascarrillo que empezó en el vestuario del Palmeiras tras su convocatoria a la selección de Argentina viraliza en las redes sociales: se fue el "Flaco" y regresó Messi.

Llamado por primera vez por el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, en la última doble fecha de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, el delantero de 24 años está siendo decisivo para el Verdão.

El miércoles, López anotó dos goles, el segundo de ellos de alta factura, en la victoria 3-1 ante River Plate en Sao Paulo que valió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Escuchar su nombre junto al de Lionel Messi le arranca una sonrisa.

"Que te comparen con el mejor jugador de la historia... sé que es una broma, espero que no le moleste (a Messi)", soltó, con una carcajada, tras una pregunta de la AFP en zona mixta del estadio Allianz Parque.

Ya con seriedad, López dice disfrutar su buen rendimiento, sin perder la cabeza por ello.

"Es un momento muy importante en mi carrera. No pienso tanto en eso, solo lo estoy viviendo y disfrutando", comentó el atacante, que llegó al club paulista hace tres años, procedente del Lanús.

Encabeza la lista de los goleadores de la Libertadores junto a su paisano Adrián "Maravilla" Martínez, del Racing de Avellaneda, con siete dianas cada uno, y suma seis tantos -cuatro desde agosto- en esta temporada del Brasileirão para ayudar al Palmeiras en la caza del líder Flamengo.

Ha sido clave la letal sociedad palmeirense que forma con Vitor Roque, fichado en enero desde el Barcelona por 25,5 millones de euros, en la transferencia más cara de la historia del fútbol sudamericano.

López retrasó unos metros su posición en la cancha para dejar el área a Vitor Roque y la apuesta del técnico portugués Abel Ferreira por la dupla resultó ganadora.

"Fue un cambio que nos vino bien a los dos. Veníamos compitiendo por el puesto (de 9) y jugar juntos nos potenció a ambos", analizó el jugador argentino.

"Vitor es un jugador extremadamente completo y se hace mucho más fácil jugar al lado de un futbolista así", agregó.

Y el reciente llamado de Scaloni con la campeona mundial Argentina, cabeza del clasificatorio sudamericano y garantizada en la próxima Copa del Mundo, le ha dado mayor confianza.

"Impulsó mi juego, impulsó mi confianza y estoy feliz. Ojalá tenga más oportunidades en la selección. Voy a trabajar para eso", afirmó.

El Mundial 2026 está en el horizonte.

erc/ffb/raa/