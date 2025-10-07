Bronca en el Senado al pedir Rollán a los ministros que se ciñan a la cuestión: "Si quiere le consulto mi intervención"

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ha mantenido un rifirrafe este martes con los ministros Pilar Alegría, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska en el Pleno de la Cámara Alta al reclamarles que se ciñan a la cuestión y respondan a las preguntas formuladas por los senadores. "Si quiere le consulto antes mi intervención", le ha espetado Alegría.

La bronca ha ocurrido durante una pregunta del senador del Partido Popular Alejo Miranda a la ministra, en la que le cuestionaba acerca de si, en su labor como portavoz, "responde a las exigencias propias del cargo". En esa intervención, Miranda ha aludido a los "negocios de prostitución en pisos de Muface" y a las "sobrinas" del exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como al reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, bajo su punto de vista, demuestra que el PSOE hizo de su sede federal "el cajero automático" del exasesor ministerial Koldo García.

"Usted es el senador 'fake' de esta Cámara, que es más madrileño que el chotis y percibe salario público por ser senador por Cuenca", ha replicado la ministra, antes de acusarle de "no visitar" esa provincia "ni por vergüenza torera".

CON LLAMADAS AL ORDEN

Con el avance de la intervención, en la que la ministra ha acusado al PP de "plagiar" a Vox en políticas como la inmigración, el presidente del Senado ha detenido la sesión en varias ocasiones para pedirle que se ciñera a la respuesta. "Si no se ciñe a la respuesta, me veré obligado a llamarla al orden", le ha pedido en una ocasión.

Rollán le ha recordado a los miembros del hemiciclo que, en multitud de ocasiones, les concede a todos la "licencia" de contextualizar sus palabras, pero ha dicho que la "obligación" de los ministros es contestar las preguntas que les formulen.

"La Constitución y el reglamento de esta Cámara les obliga a comparecer y a los ministros a responder. Por tanto, le ruego encarecidamente que se ciña a la cuestión. Estoy convencido de que tiene argumentos de sobra para poder responder", ha reiterado Rollán.

Posteriormente, después de interpretar que Alegría había omitido sus requerimientos, el presidente del Pleno le ha llamado al orden, justo al finalizar la segunda y última de las preguntas que tenía asignadas en la sesión de este martes.

PSOE Y PP SALTAN A LAS PALABRAS DE ROLLÁN

Al término del desencuentro, el senador del PSOE Alfonso Gil Invernón ha tomado la palabra para advertir que su grupo ha observado una "deriva" del presidente de la Cámara Alta que no le "gusta" y le ha pedido que, "al menos", se trata de "igual" forma a los ministros y a los senadores.

Posteriormente, el 'número dos' del PP en el Senado, Javier Arenas, ha hecho lo propio para felicitar a Rollán por el "ejercicio brillante de equidad" que, a su juicio, ha practicado en esta sesión.

Antes, Rollán también había advertido de la misma situación a los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska.

En el primer caso,

el titular de Transportes ha ironizado apostillando que nunca pensó

que le iban a "retirar la palabra" en el Senado: "Luego no se quejen

de que nos expresemos en redes sociales". Mientras que el rifirrafe durante la pregunta a Marlaska ha sido de

menor intensidad, ya que Rollán ha pedido tanto al ministro como al

senador del PP Fernando Martínez-Maíllo que se ciñeran a la cuestión

formulada. En cualquier caso, fuentes gubernamentales han achacado este episodio

a una "estrategia" del PP, a cuyos miembros han visto "muy

coordinados" durante la riña.