Broncos de Denver lamentan errores en campeonato de AFC que les costaron el Super Bowl

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — La defensiva de Denver hizo todo lo posible para llevar a los Broncos, con problemas ofensivos, al Super Bowl 60.

La unidad de Vance Joseph capturó a Drake Maye cinco veces, lo limitó a 65 yardas netas de pase, permitió solo dos series sostenidas que sumaron tres puntos, y el único touchdown que los Broncos permitieron vino en una serie de 12 yardas tras una pérdida de balón de Jarrett Stidham, quien en lugar de aceptar la captura, lanzó un pase de pecho en pánico, lo que permitió que el pateador Jeremy Crawshaw cambiara el campo contra un oponente que aún no había cruzado el medio campo.

Todo eso no fue suficiente para evitar la victoria de Nueva Inglaterra por 10-7 en la nieve el domingo, impulsada en parte por la decisión del entrenador de los Broncos, Sean Payton, de jugársela en cuarta y una desde la yarda 14 de los Patriots en lugar de patear un gol de campo para una ventaja de doble dígito antes de que llegara la tormenta de nieve al medio tiempo.

El intento de pase en cuarta oportunidad falló y los Broncos nunca volvieron a entrar dentro de la yarda 30 de Nueva Inglaterra.

“Siempre hay arrepentimientos. Sentí que estábamos ahí, en cuarta oportunidad y una yarda por avanzar. Sentí que estábamos lo suficientemente cerca. Además, es una decisión que tomas basándote en el equipo contra el que juegas y lo que estás viendo del otro lado del balón. Pero siempre habrá dudas”, dijo Payton.

Los Broncos (15-4) perdieron un campeonato de conferencia por solo la tercera vez en 11 intentos y ante los Patriots en casa en los playoffs por primera vez en cinco intentos. Payton mismo cayó a 1-3 en campeonatos de conferencia.

Observando todo desde un palco estaba el quarterback Bo Nix, quien se rompió el tobillo derecho en la serie ganadora de Denver en tiempo extra contra Buffalo en la ronda divisional. Enfrenta una recuperación de tres meses tras la cirugía la semana pasada en Alabama.

El tiempo de recuperación para los Broncos será mucho más largo.

“Lo recordaremos por el resto de nuestras vidas”, dijo el linebacker Alex Singleton.

Una cosa se solidificó esta temporada: los Broncos tienen a su QB franquicia en Nix, quien ha ganado 25 juegos y liderado 11 series ganadoras en sus dos primeras temporadas.

Varios Broncos, comenzando con el linebacker exterior Nik Bonitto después del juego, dijeron que sentían que el mejor equipo perdió el domingo.

Los Broncos podrían perder a Vance Joseph por un trabajo de entrenador en jefe, aunque Jonathon Cooper pareció dejar escapar la noticia de que Joseph se quedaba en Denver.

“Es el mejor coordinador defensivo que he tenido. Estoy feliz de que él…”, dijo Cooper, deteniéndose a mitad de la frase.

“No sé exactamente qué decir porque no sé todo lo que él ha dicho. Pero es un gran entrenador y estoy feliz de tenerlo”.

Joseph fue entrevistado para varios de los diez trabajos de head coach que se abrieron este ciclo, pero probablemente volverá.

El corredor J.K. Dobbins dijo que el plan era que él jugara en el Super Bowl si los Broncos hubieran vencido a los Patriots.

Dobbins se sometió a una cirugía de pie a mediados de noviembre después de correr para 772 yardas y cuatro touchdowns en diez juegos mientras promediaba cinco yardas por acarreo. El backfield de los Broncos promedió una yarda menos por acarreo y 31 yardas menos por juego desde que Dobbins se lesionó el 6 de noviembre.

Regresó a la práctica la semana pasada y dijo que estuvo muy cerca de jugar contra los Patriots.

"Incluso hubo discusiones sobre que yo jugara ayer, pero esta organización es tan grandiosa. Quieren hacer lo correcto por mí. Así que decidieron — decidimos — no hacerlo".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes