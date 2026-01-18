Broncos vencen a Bills 33-30 tras intercepción de McMillian y avanzan por el título de la AFC

DENVER (AP) — Ja’Quan McMillian interceptó el sábado un pase profundo de Josh Allen en tiempo extra, y Bo Nix llevó a los Broncos a la posición para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que envió a Denver al juego de campeonato de la AFC con una victoria de 33-30 sobre los Bills de Buffalo.

La intercepción de McMillian fue la quinta recuperación de balón de Denver en el juego; los Broncos entraron a los playoffs con un diferencial de pérdidas de balón de menos tres. McMillian le arrebató el balón a Brandin Cooks en la línea de 20 yardas de los Broncos cuando un gol de campo habría ganado el juego para Buffalo.

Los Broncos (15-3) se enfrentarán a Nueva Inglaterra o Houston por el título de la AFC el próximo domingo en el Empower Field en Mile High, donde el equipo de Denver, que ocupa el primer lugar, ha ganado 14 de sus últimos 15 juegos.

“Jugamos contra un muy buen equipo de fútbol. Jugaron muy bien esta noche. Nos dieron una gran pelea en una semana corta después de un juego difícil la semana pasada, así que mis respetos para ellos. Encontramos la manera de ganar de nuevo y nuestra defensa hizo paradas, y estoy orgulloso de nuestros muchachos. Estoy orgulloso de esta organización. Estoy orgulloso de la forma en que competimos y luchamos”, dijo Nix.

El entrenador de los Broncos, Sean Payton, lamentó la ofensiva intermitente de Denver y el desempeño de uno de cuatro en la zona roja.

Los Bills (13-6) fueron penalizados por interferencia de pase dos veces en la última serie ofensiva de Denver.

El ex pateador de los Broncos, Matt Prater, acertó un gol de campo de 50 yardas con cinco segundos restantes en el tiempo reglamentario, empatando el marcador a 30. Eso ocurrió después de que el pase de touchdown de 26 yardas de Nix a Marvin Mims Jr. con 55 segundos restantes le diera a Denver una ventaja de 30-27.

Allen, quien no había perdido el balón en sus seis apariciones previas en playoffs, lanzó dos intercepciones y perdió dos balones sueltos. P.J. Locke también interceptó a Allen.

Payton insistió en que el juego debería haber terminado antes en tiempo extra cuando un defensor de Denver fue sujetado en la zona de anotación antes de que Allen escapara de la zona de anotación.

James Cook corrió para 117 yardas en 24 acarreos pero perdió un balón suelto.

Payton había lamentado la derrota de los Broncos ante los Bills 31-7 en Buffalo en los playoffs pasados.

Esta temporada lideraron la liga en capturas (68), empatando un récord de franquicia con 14 victorias en la temporada regular, ganando 11 juegos por un solo punto y teniendo 11 remontadas.

“No estábamos listos el año pasado. Pero lo estábamos listos hoy”, señaló.

