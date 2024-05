Bronny James se dice agradecido de mantener vivo sueño de NBA tras susto

CHICAGO (AP) — Bronny James tiene algunos temores persistentes. Pero también abriga grandes sueños.

Casi un año después de sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento, James está cerca de su meta de jugar en la NBA, tal como lo hace su padre famoso.

“Es algo grande que me pase esto a mí, y estoy agradecido por todo”, dijo James durante el evento de cazatalentos de la NBA. “Aporto el trabajo y cosas así para volver, así que siento que me he ganado esta oportunidad. Estoy extremadamente agradecido por todo lo que se me ha dado”.

James jugó el martes en una práctica entre dos equipos como parte del evento “Combine”, un día después de participar en otros ensayos.

También el lunes, se midió su salto vertical, que alcanzó 1,03 metros. Sin zapatos, su estatura llegó a 1,86 metros, pese a que Southern California mencionaba que medía 1,93.

James respondió además algunas preguntas de la prensa, algo que no hizo la temporada pasada.

El hijo de LeBron James era uno de los prospectos principales del país cuando decidió quedarse cerca de casa y se comprometió con la USC en mayo, luego de egresar de la Sierra Canyon School en la cercana localidad de Chatsworth. Pero su vida dio un giro inesperado el verano anterior.

Sufrió el paro cardíaco por un mal congénito, durante un entrenamiento de basquetbol en la USC a finales de julio, y requirió cirugía. Se le hospitalizó en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Lo revisaron luego los médicos de la Clínica Mayo y del Centro Médico Atlantic Health-Morristown en Nueva Jersey.

“Fue un momento duro, sin duda”, recordó. “Todo este trabajo que he dedicado simplemente me ha convertido de verdad en alguien que jamás se rinde. Dio frutos, porque trabajé después de aquella situación y estoy de regreso en el nivel en que quiero estar”.

James dijo que se discutió la posibilidad de no jugar de nuevo. Incluso ahora, el temor a raíz de aquel paro cardiaco “persiste”.

“Siento que mis padres fueron un gran factor para creer en mí y darme el amor y el afecto que necesitaba en ese momento”, opinó. “Todavía pienso en todo lo que podría pasar. Simplemente amo tanto este deporte que ello rebasa lo demás”.

James se perdió el primer mes de la temporada. Promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias en 25 partidos por los Trojans.

