Brookfield negocia la compra de Fidere, de Blackstone, por US$1.200 millones, informa Expansión

MADRID, 10 feb (Reuters) - Brookfield Asset Management está en negociaciones exclusivas con Blackstone para adquirir su empresa inmobiliaria residencial Fidere en España, según informó el martes el diario español Expansión, citando fuentes del mercado no identificadas.

La posible transacción podría convertirse en una de las mayores del sector inmobiliario español este año, con un valor estimado de alrededor de 1.000 millones de euros (US$1.200 millones), según Expansión.

La cartera de Fidere incluye unas 5.300 propiedades en 47 edificios residenciales en la capital española, Madrid, así como un gran edificio en la ciudad de Guadalajara. Según Expansión, la cartera completa se valoró en unos 1.200 millones de euros a finales de 2024.

Brookfield se negó a comentar esta información, mientras que Blackstone no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(US$1 = 0,8399 euros) (Información de Paolo Laudani; edición de David Latona y Aidan Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)