Brooklyn descarta una reconciliación con la familia Beckham

Por Paul Sandle

LONDRES, 20 ene (Reuters) - Brooklyn Peltz Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, acusó a sus "controladores" padres de intentar arruinar su matrimonio y dijo que no quería reconciliarse con ellos, desnudando por primera vez en público su enemistad familiar.

Brooklyn, de 26 años, dijo que sus padres habían publicado "innumerables mentiras" en los medios de comunicación para mantener la fachada de una familia perfecta, cuando en realidad el negocio familiar de la "marca Beckham" siempre era lo primero.

David Beckham, que asistió el martes a la reunión de Davos de las élites mundiales, no quiso hacer comentarios a los periodistas sobre las acusaciones de Brooklyn.

Los informes sobre la tensión entre Brooklyn y sus padres comenzaron poco después de que se casó con la actriz Nicola Peltz, hija del multimillonario empresario estadounidense Nelson Peltz, en 2022.

Brooklyn dijo que durante años había hecho "todo lo posible" para mantener el asunto en privado, pero que ahora no tenía más remedio que "decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado".

Dijo que sus padres habían estado "intentando sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda" y le habían presionado para que cediera los derechos sobre su nombre, una medida a la que él se había negado.

"INCÓMODO O HUMILLADO"

En una de las acusaciones más dañinas, dijo que su madre, la ex "Spice Girl" y diseñadora de moda Victoria, le arrebató el primer baile con su esposa en su boda.

"Ella bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos", dijo en Instagram. "Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida".

La publicación de Brooklyn lanzó una granada contra la "marca Beckham", el multimillonario negocio familiar cuyo origen se remonta a su padre, estrella del fútbol, que debutó con el Manchester United a los 17 años, en 1992.

David Beckham consolidó su posición en la clase dirigente británica el año pasado, cuando a los 50 años se le concedió el título de caballero por su contribución al deporte y a causas benéficas.

Con el club inglés ganó seis títulos de liga, dos Copas de Inglaterra y la Liga de Campeones, antes de jugar en el Real Madrid, el LA Galaxy, el AC Milan y el París Saint-Germain. También fue capitán de la selección inglesa, con la que disputó 115 partidos.

Su matrimonio en 1999 con Victoria Adams, "Posh Spice" en las Spice Girls, unió el fútbol con la música pop para crear "Posh y Becks", una pareja de famosos solo rivalizada por la realeza británica en atractivo para los tabloides.

BROOKLYN NO QUIERE HACER LAS PACES

La pareja, que tiene cuatro hijos -los hermanos pequeños de Brooklyn, Romeo y Cruz, y su hermana Harper Seven-, ha ampliado su marca para abarcar el deporte, la moda, los patrocinios y los medios de comunicación.

En declaraciones a CNBC en Davos, en un debate general sobre los riesgos de las redes sociales, David Beckham dijo que había intentado educar a sus hijos sobre el mundo en línea.

"A los niños se les permite cometer errores, así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñar a mis hijos", dijo. "Pero ya sabes, a veces también hay que dejarles cometer esos errores".

Las desavenencias entre Brooklyn y su familia se asemejan a la ruptura entre el príncipe Enrique de Reino Unido y la familia real, con acusaciones similares de relaciones disfuncionales e informes anónimos a la prensa.

Enrique dijo el año pasado que le "encantaría reconciliarse" con su familia. Brooklyn, sin embargo, dejó claro que no quería arreglar las cosas.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan, me defiendo por primera vez en mi vida", dijo en su publicación en Instagram.

Aseguró que la ansiedad que había sufrido toda su vida había desaparecido desde que se alejó de su familia. "Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí, y he encontrado paz y alivio", dijo.