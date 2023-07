Brooksby acepta una suspensión provisional por saltarse 3 pruebas antidopaje

El estadounidense Jenson Brooksby aceptó una suspensión provisional de la Agencia de Integridad de la Federación de Tenis el miércoles después de que lo acusaron de saltarse tres pruebas antidopaje en 12 meses, le comentó a The Associated Press.

“Tomas la suspensión provisional es la mejor decisión que podría tomar en este momento”, indicó en entrevista telefónica Brooksby, el tenista estadounidense de 22 años. “Nunca he fallado una prueba antidopaje. Nunca he tomado una sustancia mala”.

El jugador tiene intención de ir a arbitraje.

Bajo las reglas de antidopaje, los deportistas pueden ser penalizador sin fallar una prueba si tienen tres “faltas de ubicación” en un año.

Brooksby ha llegado a colocarse en el 33mo puesto mundial y actualmente es el 101mo tras pasar seis meses sin competir debido a que necesitó dos operaciones tras dislocarse los tendones de la muñeca del brazo izquierdo en marzo y en la derecha en mayo.

No ha jugado en la Gira desde enero, tras perder en la tercera ronda del Abierto de Australia con el semifinalista Tommy Paul.

Tras el anuncio Brooksby decidió partir con el entrenador Joseph Gilbert.

