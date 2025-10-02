Brooksby avanza en el Masters de Shanghái con victoria en dos sets sobre Trotter

SHANGHAI (AP) — Jenson Brooksby siguió su actuación en las semifinales del Abierto de Japón a principios de esta semana con una contundente victoria de 7-6 (2), 6-1 el jueves sobre James Trotter en la primera ronda del Masters de Shanghái.

Brooksby regresó a jugar este año en el Abierto de Australia después de dos años fuera del juego debido a lesiones y una suspensión por no presentarse a pruebas de dopaje. La derrota de Brooksby en el Abierto de Japón en Tokio fue ante su compatriota estadounidense y segundo cabeza de serie, Taylor Fritz.

Los jugadores mejor clasificados en Shanghái recibieron pases directos a la segunda ronda, y jugadores como Jannik Sinner, quien ganó la final del Abierto de China en Beijing el miércoles, y Novak Djokovic no jugarán sus partidos de apertura en la segunda ronda hasta al menos el viernes.

Carlos Alcaraz, quien venció a Fritz en la final del Abierto de Japón, anunció después de su victoria en Tokio que no jugará en Shanghái.

El número uno del mundo, Alcaraz, escribió en una publicación de Instagram: "He estado lidiando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme".

