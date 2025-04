Brote de meningitis en Nigeria deja al menos 150 muertos

ABUYA, Nigeria (AP) — Las autoridades sanitarias de Nigeria están luchando por contener un brote de meningitis que se está propagando rápidamente y que hasta ahora ha causado la muerte de 151 personas en todo el país de África occidental, principalmente en zonas remotas de la región norte donde los niños son los más afectados.

Aunque los casos registrados por primera vez en octubre se han extendido a 23 de los 36 estados de Nigeria, casi la mitad de las muertes, 74, se reportaron este año, informó esta semana el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, con socios locales describiendo el reciente aumento de muertes como "alarmante".

La mayoría de las muertes por la enfermedad se deben principalmente a que las personas infectadas no acuden a los centros de salud o llegan tarde con complicaciones graves, dijo a The Associated Press el portavoz del NCDC, Sani Datti, un problema común en brotes anteriores en el país.

El brote actual ha golpeado al país más poblado de África mientras su sector de salud se tambalea por los recortes de ayuda de Estados Unidos ordenados por la administración Trump en febrero, que han afectado a varios países. Nigeria ha dependido en gran medida de dicha ayuda a lo largo de los años para ayudar a combatir brotes similares y apoyar sus sistemas de salud subfinanciados.

Los brotes estacionales de meningitis son comunes durante la estación seca, especialmente en el norte de Nigeria. Casi todos los estados más afectados están en el norte, donde los proveedores de salud han advertido que el brote se está propagando rápidamente en áreas de difícil acceso.

La meningitis, más común durante la temporada de calor en Nigeria, afecta las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal. Es un gran desafío de salud pública para un país que ya está lidiando con "la mayor carga de malaria del mundo", según la Organización Mundial de la Salud.

La semana pasada, Nigeria recibió el primer lote de más de un millón de dosis de vacunas de la alianza global de vacunas Gavi, descrito por funcionarios locales como un hito crucial en la respuesta a la enfermedad.

El CDC de Nigeria también dijo que está trabajando con las autoridades estatales para intensificar la vigilancia de la enfermedad con un enfoque en el seguimiento de nuevos casos, pruebas de laboratorio y campañas de sensibilización pública para frenar el brote.

También se están implementando campañas que instan a los residentes a tomar medidas de precaución y buscar atención médica inmediata si experimentan síntomas como fiebre alta, rigidez en el cuello y fuertes dolores de cabeza.

Sin embargo, el acceso a los hospitales sigue siendo un gran problema, sostienen socios locales.

"Hemos visto cientos de ingresos y decenas de muertes en solo unas pocas semanas. La alta tasa de mortalidad se debe al acceso a la atención, hay desafíos con eso y una baja cobertura de vacunación", indicó Simba Tirima, representante del país en Nigeria para la organización médica francesa Médicos Sin Fronteras, o MSF.

Tirima dijo a la AP que los más vulnerables son los residentes en áreas remotas que a menudo llegan tarde a las instalaciones de MSF.

"Sabemos que la meningitis progresa rápidamente y las condiciones de los pacientes pueden deteriorarse en 24 horas", señaló, pidiendo campañas de vacunación masiva.

The Associated Press recibe apoyo financiero para su cobertura sobre temas de salud y desarrollo en África de la Fundación Gates. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.