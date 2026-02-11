Brote de sarampión deja al menos 28 muertes en México, dos en la capital

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - Un brote de sarampión iniciado en 2025 en el norte de México dejó hasta el momento al menos 28 muertos, dos de ellos en la capital, y más de 9.000 contagios, dijo el miércoles el secretario de Salud, David Kershenobich.

El funcionario ofreció la información en el lanzamiento de una intensa campaña de vacunación para frenar el brote surgido el año pasado en el estado Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, que ha convertido a México en el principal foco de la enfermedad en el continente americano.

"Si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión", dijo Kershenobich.

La campaña, presentada durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, implica la distribución de 28 millones de vacunas adquiridas mediante acuerdos con farmacéuticas como la estadounidense Moderna.

Al emitir una alerta epidemiológica sobre el sarampión para el continente americano a principios de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo que de los 1.031 casos registrados en siete países en las primeras tres semanas del año, México acaparó 740, más del 70%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Natalia Ramos)