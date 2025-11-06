Brown dice que preferiría perder el título antes que favorecer a un piloto de McLaren

SAO PAULO, 6 nov (Reuters) - El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo el jueves que su equipo prefiere perder el campeonato del mundo de Fórmula Uno por un punto antes que favorecer a uno de sus pilotos frente a Max Verstappen, de Red Bull.

Lando Norris, de McLaren, aventaja en un punto a su compañero australiano Oscar Piastri en la clasificación a falta de cuatro pruebas, incluido el Gran Premio de Sao Paulo y el sprint del domingo.

Verstappen, que persigue su quinto título consecutivo, está a 36 puntos del líder y se está acercando después de recortar la distancia desde 104 a fines de agosto, mientras que la pareja de McLaren se ha restado puntos entre sí.

La remontada del piloto holandés ha recordado a algunos la temporada 2007, que fue ganada por Kimi Raikkonen tras superar a Lewis Hamilton y Fernando Alonso de McLaren por un punto.

"Somos muy conscientes de 2007", dijo Brown al podcast de Fórmula Uno 'Beyond the Grid' el jueves. "Pero tenemos dos pilotos que quieren ganar el campeonato del mundo. Estamos jugando al ataque; no estamos jugando a la defensiva".

"Prefiero decir 'lo hicimos lo mejor que pudimos y nuestros pilotos empataron a puntos y el otro nos ganó por uno' que la alternativa, que es decirle a uno de nuestros pilotos ahora mismo, cuando están a un punto el uno del otro: 'Sé que tienes el sueño de ganar el campeonato del mundo, pero hemos tirado una moneda al aire y no podrás hacerlo este año'. Olvídalo. Las carreras no son así", señaló.

Norris ha vencido a Piastri en las últimas cinco carreras, una situación que ya ha dado lugar a teorías conspirativas en internet sobre un posible trato de favor de McLaren al británico a costa del australiano.

Brown afirmó que quiere asegurarse de que si Verstappen gana, sea gracias a que venció a McLaren en lugar de que el equipo se venciera a sí mismo. "Si en 2007 vuelve a suceder, prefiero tener ese resultado que todos los demás jugando a ser favoritos. No lo haremos. Somos pilotos, vamos a correr".

(Reporte de Alan Baldwin; editado en español por Carlos Serrano)