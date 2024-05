Brown, la medallista más joven de reino unido, regresa a la espera de cumplir un sueño doble

Por Marleen Kaesebier

13 mayo (Reuters) - Sky Brown, medalla de bronce olímpica británica en patineta, tiene un régimen de entrenamiento para los Juegos que consiste en levantarse temprano para hacer surf, ir a la escuela y patinar por la tarde.

"Pero tengo quince años, así que también me gusta salir y jugar con mis amigos, pero patino, surfeo y me divierto", explica.

Brown sonríe alegremente cuando habla y la alegría que siente la adolescente por el deporte es evidente. Ahora es más fuerte que cuando ganó el bronce en park femenino con 13 años en los Juegos de Tokio 2020, convirtiéndose en la medallista olímpica británica más joven.

El año pasado, Brown se proclamó campeona del mundo al ganar el oro en park skateboarding en Sarja. En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, sus sueños se han mantenido inalterables a lo largo de los años.

"Quiero conseguir dos oros", dice sobre su sueño olímpico de subir a lo más alto del podio en patinaje y surf.

En marzo, en los ISA World Surfing Games de Puerto Rico, esos sueños se truncaron para París. Quedó tercera en la sexta repesca, y las dos plazas olímpicas fueron para la china Yang Siqi y la española Janire González-Etxabarri.

Aunque Brown no se aseguró una plaza para el surf, es la primera suplente del equipo femenino británico. Si alguien se lesiona o se retira, Sky sería la sustituta.

"Puede que entre, puede que no", dijo a Reuters. "Estoy muy contenta de dónde estoy".

Brown seguirá surfeando y patinando todos los días, ya que afirma que ése es su estilo de vida independientemente de la competición. "Me encanta patinar, me encanta surfear, es simplemente lo que hago", explica.

La adolescente, que no tiene entrenador y traza sus propios planes de entrenamiento, no tiene preocupaciones de cara a París. "Todavía soy joven, tengo quince años, me quedan muchos Juegos Olímpicos por delante", afirma. (Reportaje de Marleen Kaesebier; Editado en español por Héctor Espinoza)

