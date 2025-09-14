Browning reemplaza al lesionado Burrow y anota TD tardío en victoria de Bengals 31-27 sobre Jaguars

CINCINNATI (AP) — Jake Browning pasó para 241 yardas en sustitución del lesionado Joe Burrow y anotó el touchdown de la ventaja con un avance de una yarda a 18 segundos del final, mientras los Bengals de Cincinnati se recuperaron para una victoria de 31-27 sobre los Jaguars de Jacksonville el domingo.

Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie izquierdo en la primera mitad y no regresó, una señal ominosa para los Bengals y su quarterback franquicia.

Los Bengals —2-0 por primera vez desde 2018— tomaron el control en su propia yarda ocho con 3:42 restantes después de que Trevor Lawrence de los Jaguars no pudo conectar con Brian Thomas Jr. en cuarta y cinco. Browning dirigió una serie de 15 jugadas y 92 yardas en la que completó 9 de 12 pases para 65 yardas, incluyendo uno de 13 yardas a Chase Brown en cuarta y tres en la yarda 15.

Ja’Marr Chase tuvo 14 recepciones para 165 yardas. El receptor abierto de quinto año de los Bengals, quien alcanzó las 400 recepciones en su carrera durante el primer cuarto, atrapó su primer touchdown de la temporada.

Burrow completó siete de 13 para 76 yardas y un touchdown antes de lesionarse. Los números de Browning fueron 21 de 32 pases con dos touchdowns y tres intercepciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.