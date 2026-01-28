Browns nombran a Todd Monken como su próximo entrenador, según fuente AP

CLEVELAND (AP) — Los Browns de Cleveland Browns nombraron a Todd Monken como su nuevo entrenador en jefe, le informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la contratación de Monken.

Monken había sido el coordinador ofensivo de Baltimore durante las últimas tres temporadas. Fue entrevistado por primera vez el 10 de enero y tuvo una segunda entrevista 10 días después. También se entrevistó para el puesto de coordinador ofensivo de Tampa Bay y estuvo vinculado al puesto de coordinador ofensivo de los Giants de Nueva York después de que John Harbaugh fuera nombrado entrenador.

El coordinador defensivo de los Browns, Jim Schwartz, y el coordinador del juego de pase de Rams de Los Ángeles, Nate Scheelhaase, también fueron finalistas.

Cleveland despidió a Kevin Stefanski el 5 de enero tras seis temporadas y un récord de 46-58. Stefanski —quien fue contratado el sábado para dirigir a Atlanta— fue dos veces Entrenador del Año de la NFL según AP y llevó a los Browns a los playoffs en las temporadas 2020 y 2023.

Los Browns tuvieron un récord de 5-12 esta temporada y 8-26 en los últimos dos años.

Monken tiene historia con los Browns, sirviendo como coordinador ofensivo del equipo de Freddie Kitchens en 2019. Pasó del 2020 al 2022 en la Universidad de Georgia y era el coordinador ofensivo cuando los Bulldogs ganaron el título nacional en 2021 y 2022.

Los Ravens fueron segundos en la liga esta temporada en yardas por tierra por juego (156,6 yardas) y undécimos en anotación, con un promedio de 24,9 puntos por juego. Baltimore tuvo la ofensiva mejor clasificada de la liga en 2024, cuando se convirtió en el primer equipo en la historia de la NFL en tener al menos 4.000 yardas por pase y 3.000 yardas por tierra en la misma temporada.

Monken también ha trabajado en Jacksonville (2007-10) y Tampa Bay (2016-17). Fue el entrenador en jefe en Southern Mississippi de 2011 a 2013 y tuvo un récord de 13-26.

