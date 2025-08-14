Browns: Shedeur Sanders no jugará contra Eagles por lesión en oblicuo

FILADELFIA (AP) — El quarterback novato de Cleveland, Shedeur Sanders, permaneció al margen de la práctica el jueves debido a una lesión en el oblicuo y es poco probable que tenga participación en el partido de pretemporada de los Browns contra los Eagles.

Sanders sufrió la lesión durante los ejercicios previos a la práctica del miércoles. Sanders y los Browns estaban en Filadelfia para un par de prácticas conjuntas antes del partido de pretemporada del sábado.

Los Browns dijeron que el estado de Sanders se revisará día con día.

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo antes de la práctica del jueves que Sanders estaría fuera "por un tiempo" y que el equipo quería ser prudente con su salud porque el ex destacado de Colorado es "un lanzador".

"Si eres un guardia derecho, puedes jugar a pesar de eso", dijo Stefanski. "Cuando es un QB, necesitas ese músculo para lanzar".

Sanders no fue completamente descartado para el partido del sábado. Stefanski dijo que el suplente Joe Flacco no jugará contra los Eagles. Tyler "Snoop" Huntley y Dillon Gabriel podrían obtener la mayor parte del tiempo de juego. Kenny Pickett está limitado por una lesión en el tendón de la corva.

Sanders completó el viernes por la noche 14 de 23 pases para 138 yardas con dos pases de touchdown en la primera mitad a Kaden Davis en su debut de pretemporada en la NFL en una victoria sobre Carolina.

Los Browns seleccionaron a Sanders en la quinta ronda del draft de la NFL. No fue seleccionado hasta la 144ª elección general, una caída sorprendente para uno de los jugadores más reconocidos de la clase del draft.

Sanders terminó octavo en la votación del Trofeo Heisman la temporada pasada para Colorado y lanzó para un récord escolar de 4134 yardas la temporada pasada.

"Las lesiones son un fastidio para todos estos chicos", dijo Stefanski. "No quieren perderse ninguna repetición por ninguna razón. Hay una manera de seguir preparándose para seguir mejorando incluso cuando no estás obteniendo esas repeticiones debido a una lesión".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.