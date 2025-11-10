Bruce Bochy regresa a los Gigantes de San Francisco como asesor

SAN FRANCISCO (AP) — Bruce Bochy y los Gigantes de Nueva York tendrán una reunión después de todo. El exmánager asumirá un rol de asesor especial tanto en el ámbito del béisbol como en el de los negocios, tras 28 temporadas en el escalón superior del dugout.

El presidente de operaciones, Buster Posey, decidió recurrir a su antiguo entrenador para ayudar a guiar al nuevo régimen y darle dirección al club tras una cuarta temporada consecutiva sin llegar a los playoffs. El club anunció la contratación de Bochy el lunes.

Posey contrató al entrenador de Tennessee, Tony Vitello, el mes pasado para su primer trabajo en las Grandes Ligas. Bochy debería proporcionar un sólido punto de apoyo para el mánager debutante.

Bochy, de 70 años, llevó a los Gigantes a ganar la Serie Mundial en 2010 —el primer título de la franquicia desde que se mudó al Oeste en 1958—, además del 2012 y 2014. Recientemente se separó de los Rangers de Texas tras tres temporadas como mánager, incluyendo su primer título en 2023.

“No podría estar más emocionado de reconectarme con la organización de los Gigantes y tantas caras conocidas”, dijo Bochy. “Esta organización y ciudad significan mucho para mí y mi familia, y estoy agradecido por la oportunidad de contribuir de cualquier manera que pueda”.

Desde el principio, Posey descartó a Bochy como candidato a mánager de San Francisco en reemplazo de Bob Melvin. Los Gigantes despidieron a Melvin después de dos temporadas.

“Tener a Boch de vuelta en la organización significa mucho para todos nosotros”, dijo Posey en un comunicado. “Su experiencia, liderazgo y sentido del juego son incomparables, y su perspectiva será invaluable mientras continuamos construyendo hacia un éxito sostenido”.

Bochy dejó a los Padres de San Diego para convertirse en el mánager de los Gigantes en 2007, el año en que el rey de los jonrones Barry Bonds rompió el récord histórico de Hank Aaron. Bochy se quedó con el club hasta 2019. Luego trabajó como asesor especial con los Gigantes de 2020 a 2022 antes de asumir el trabajo con los Rangers.

La pasada temporada, los Gigantes terminaron con foja de 81-81, logrando una victoria más que en el primer año de Melvin. No han llegado a la postemporada desde que ganaron el Oeste de la Liga Nacional con un récord de franquicia de 107 victorias, superando a los rivales Dodgers por un juego en 2021 bajo el entonces mánager Gabe Kapler.

Las 2.252 victorias de Bochy como mánager en su carrera lo ubican en el sexto lugar en la historia, mientras que sus 4.518 juegos dirigidos lo colocan en el cuarto lugar. Tuvo 951 victorias con San Diego y otras 1.052 para los Gigantes, la segunda mayor cantidad para un mánager de la franquicia detrás del miembro del Salón de la Fama John McGraw. Esos totales lo convierten en el único mánager en la historia de la MLB con 900 o más victorias con múltiples franquicias.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Boch de nuevo a la familia de los Giants como Asesor Especial de Operaciones de Béisbol”, dijo el presidente y CEO de los Gigantes, Larry Baer. “Pocas personas en el béisbol tienen su profundidad de conocimiento, perspicacia y experiencia vivida del juego. Comparte una rica historia con nuestra organización y fanáticos, y es especial tenerlo de vuelta en naranja y negro.”

