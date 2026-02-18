Bruce Meyer: la renuncia de Tony Clark no cambia los preparativos del sindicato para la negociación

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — El segundo a bordo dentro del sindicato de jugadores de béisbol se mostró conmocionado por los hechos que culminaron con la renuncia del jefe del gremio, Tony Clark, y manifestó que el cambio de liderazgo no alterará los preparativos de negociación de cara a las conversaciones en las que se espera que las Grandes Ligas de Béisbol presionen para imponer un tope salarial.

“A nivel personal, creo que todos estamos bastante devastados por las cosas que han ocurrido en las últimas 48, 72 horas. No voy a ir más allá de eso en cuanto a sentimientos personales, pero es justo decir que todos estábamos personalmente afectados, preocupados por Tony. Pero creo que esto fue algo que los jugadores determinaron que tenía que suceder en este momento en particular”, afirmó el miércoles Bruce Meyer, subdirector ejecutivo del gremio.

Clark, un ex primera base All-Star que encabezó el sindicato desde 2013, renunció el martes, a apenas unos meses del inicio previsto de la negociación de un contrato colectivo laboral para reemplazar el acuerdo que vence el 1 de diciembre.

Una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato dijo a The Associated Press que el subcomité ejecutivo de ocho integrantes del gremio le pidió que renunciara después de que una investigación del asesor legal externo del sindicato descubriera pruebas de que Clark mantenía una relación inapropiada con su cuñada, empleada del sindicato desde 2023. La persona habló bajo condición de anonimato porque eso no se anunció.

“La información que realmente llevó a esto salió a la luz en las últimas... 72 horas, más o menos. Así que no es algo que se haya dejado de lado. Cuando surgió la información, los jugadores del subcomité hicieron saber lo que sentían. Y Tony, hay que reconocerlo, siempre ha puesto a los jugadores primero, decidió tomar la medida que tomó en interés de los jugadores”, explicó Meyer.

Clark no respondió a un mensaje de texto en el que se le solicitaba un comentario.

El inicio de la gira anual de los funcionarios del sindicato por los campamentos de entrenamiento de primavera se retrasó un día y comenzó el miércoles con los Reales de Kansas City.

La junta ejecutiva del sindicato debía reunirse en línea por segundo día consecutivo, y John Schreiber, representante de jugadores de los Reales, señaló que espera una decisión a última hora del miércoles sobre un sucesor para encabezar el sindicato durante la negociación colectiva.

“Veremos cómo va la reunión hoy. Vamos por el camino correcto y tendremos una decisión en breve”, comentó Schreiber.

Meyer, contratado por Clark en 2018, encabezó las negociaciones de 2021-22 que derivaron en un acuerdo el 10 de marzo y pusieron fin a un cierre patronal de 99 días. Meyer fue ascendido a subdirector ejecutivo en julio de 2022.

“No anticipo que nadie vaya a liderar las negociaciones aparte de mí”, sostuvo Meyer.

La salida de Clark ocurrió durante una investigación del fiscal federal en Brooklyn, Nueva York, sobre OneTeam Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato, la Asociación de Jugadores de la NFL y RedBird Capital Partners en 2019.

“Han habido algunos asuntos pendientes, como saben, y en cierto sentido es bueno quitárselos de encima más pronto que tarde”, indicó Meyer.

Meyer dijo que toda la junta ejecutiva del sindicato, integrada por 72 jugadores, es elegible para votar por el director ejecutivo: el subcomité ejecutivo, 30 representantes de jugadores de equipos de Grandes Ligas y 34 jugadores de ligas menores, quienes han estado representados por el sindicato desde 2022.

MLB parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en una interrupción laboral que provoque la cancelación de juegos de temporada regular por primera vez desde 1995.

“No esperamos que cambie nada en términos de negociación. Hemos estado preparándonos para negociar durante años. Los jugadores se han estado preparando. Los jugadores saben lo que viene. Al final del día, el liderazgo es importante y el liderazgo va y viene, pero lo que permanece son los jugadores. Al final del día, son los jugadores quienes determinan el rumbo del sindicato. Al final del día, son los jugadores quienes determinan nuestras prioridades y la negociación. Esas prioridades, obviamente, no han cambiado y no cambiarán”, afirmó Meyer.

El sindicato dijo que se opondrá a un tope salarial.

“Nuestra postura y la postura histórica de este sindicato durante décadas sobre un tope salarial es bien conocida. Es la restricción definitiva. Es algo que los dueños en todos los deportes han querido más que nada y, en el béisbol en particular, hay una razón para eso: porque es bueno para ellos y no es bueno para los jugadores”, señaló Meyer.

Meyer, de 64 años, pasó 30 años en Weil, Gotshal & Manges antes de incorporarse en 2016 a la Asociación de Jugadores de la NHL como director sénior de negociación colectiva, políticas y asuntos legales. No quiso decir si desea suceder a Clark al frente del sindicato.

Meyer no abordó directamente si el sindicato pretende restringir la contratación de familiares.

“Creo que es justo decir que hay asuntos que se abordarán”, expresó. “Hay diversos temas que se evaluarán, se reevaluarán con el asesoramiento de los abogados y, como siempre, bajo la dirección de los jugadores”.

El redactor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

