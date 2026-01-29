Bruce Springsteen publica una canción protesta sobre Mineápolis: "¡Fuera el ICE ya!"

Por Andrew Hay

29 ene (Reuters) -

El cantautor estadounidense Bruce Springsteen lanzó el miércoles una canción protesta en homenaje a Alex Pretti y Renee Good, dos residentes de Mineápolis asesinados en lo que él denominó el "estado de terror" que se vivió en la ciudad de Minnesota debido a las agresivas redadas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Springsteen dijo que escribió "Streets of Minneapolis" el sábado, el día en que Pretti, un enfermero de UCI de 37 años, murió tiroteado por agentes de la Protección Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos. Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del ICE el 7 de enero.

"Está dedicada a la gente de Mineápolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good", escribió el cantante en una publicación en las redes sociales.

En "Streets of Minneapolis", la estrella de 76 años canta sobre la represión de la inmigración en la ciudad de Minnesota, donde residentes como Pretti y Good han seguido a los agentes federales para grabar sus operaciones y enfrentarse a ellos. La canción elogia a los habitantes de Minnesota por resistirse al "humo y las balas de goma" y utilizar "silbatos y teléfonos" contra "las sucias mentiras de Miller y Noem".

Stephen Miller es el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y Kristi Noem es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Un coro se une a él en la frase "¡Fuera el ICE ya!"

Tras el tiroteo de Pretti, Noem dijo que Pretti había blandido un arma y Miller lo llamó "asesino" por intentar matar a agentes federales. Ambas afirmaciones fueron desmentidas por videos de testigos presenciales.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que de Trump estaba "en animar a los demócratas estatales y locales a colaborar con los agentes federales para expulsar de sus comunidades a los extranjeros ilegales peligrosos, no en canciones aleatorias con opiniones irrelevantes e información inexacta".

Springsteen ha sido crítico con Trump en sus dos mandatos.

Conocido por sus fans como "The Boss" ("el Jefe"), el rockero también ha escrito canciones que critican el maltrato a los veteranos y a la clase trabajadora. Su tema de 2001 "American Skin (41 Shots)" —"Piel estadounidense (41 disparos)"— ataca la brutalidad policial y el racismo, y se inspiró en el asesinato del inmigrante Amadou Diallo a manos de la policía de Nueva York.

Su última canción termina con el estribillo "recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Mineápolis" y el sonido de los manifestantes coreando consignas. (Información de Andrew Hay en Nuevo México; edición de Donna Bryson y David Gregorio; edición en español de Jorge Ollero Castela)