Bruce springsteen vende su catálogo de canciones a sony en 500 millones dólares: billboard

16 dic (Reuters) - Bruce Springsteen, ganador de varios premios Grammy, ha vendido sus derechos de autor y de publicación musical a Sony Music en un acuerdo valorado en unos 500 millones de dólares, informó el miércoles el medio musical Billboard, citando fuentes.

La venta dará a Sony la propiedad de todo el catálogo de la leyenda del rock, incluyendo el álbum 15 veces platino "Born In The U.S.A." y el cinco veces platino "The River", según Billboard.

Este es el último de una serie de acuerdos sobre el catálogo en el último año, que incluye la música de David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young y Carole Bayer Sager.

Warner Music compró los derechos mundiales del catálogo de Bowie en septiembre, mientras que Dylan vendió su repertorio de más de 600 canciones en diciembre del año pasado a Universal Music Group por un precio de compra que, según los reportes, ascendió a 300 millones de dólares.

Columbia Records, de Sony, donde Springsteen grabó su música, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los representantes de Springsteen no pudieron ser contactados. (Reporte de Rhea Binoy en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia/Gabriela Donoso)