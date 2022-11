Bruguera: "La pista es muy rápida y no nos beneficia"

El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, lamentó que pese a jugar en casa, en el Martín Carpena de Málaga, la superficie de la Final 8 del Mundial de tenis "no" les "beneficia", después de los primeros entrenamientos con vistas al debut ante Croacia.

"Los jugadores están entrenando bien y está claro que, jugando Copa Davis y en España, vamos a dar el cien por cien como hemos hecho siempre, e intentar competir lo mejor posible. La pista es muy rápida y no nos beneficia. Si los grandes sacadores están bien, tienen una gran ventaja que puede ser clave", explicó.

El pabellón malagueño se transformó en los últimos días para acoger una edición de nuevo novedosa de la final de la Davis, con ocho países enfrentados en cuatro cruces de cuartos de final. "Los croatas tienen a Cilic, que es un grandísimo número uno, y a Coric, que está jugando su mejor año y es de los números dos más duros. Además, tienen al mejor doble que hay ahora mismo posiblemente", dijo el capitán, destacando la dificultad del rival español.

Por otro lado, también en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET), Pablo Carreño insistió en la igualdad del cruce ante los croatas del próximo miércoles. "Estos primeros entrenamientos están yendo bien, de menos a más. De aquí al miércoles, todavía tenemos tiempo de ponernos a punto", dijo el asturiano, número uno español tras la lesión de Carlos Alcaraz.

"Los partidos individuales van a ser muy parejos y pueden caer de cualquier lado. En el doble quizás sí que ellos pueden ser más favoritos, pero creo que, con Marcel a la cabeza, podemos hacerlo muy bien", añadió, dejando claro que será una serie pareja.

Del mismo modo, Roberto Bautista apuntó que España, pese a ser anfitriona, tiene una difícil papeleta. "Creo que los rivales que vamos a tener enfrente van a ser muy difíciles, sobre todo porque su mejor superficie quizás sea la pista rápida indoor. Nos obligarán a jugar a muy buen nivel si queremos ganarles. La Copa Davis es una competición que me gusta mucho. Me he preparado a conciencia para jugar a buen nivel", dijo.

