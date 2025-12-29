Brujos peruanos vaticinan caída de Maduro y enfermedad de Trump en 2026

LIMA, 29 dic (Reuters) - Brujos y chamanes en Perú, reunidos en una playa limeña para un ritual antes del Año Nuevo, presagiaron el lunes la caída del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y una enfermedad grave de Donald Trump en el 2026.

Los chamanes colocaron sobre la arena una sábana de flores y ondearon fotografías de líderes mundiales, incluidos Trump, Maduro, los presidentes Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China y Volodímir Zelenski de Ucrania, para realizar sus presagios con hojas de coca, calaveras e incienso quemado.

"En 2026, vemos derrotado al señor Nicolás Maduro, y va a salir huyendo de Venezuela", dijo el chamán Juan de Dios García, vistiendo un poncho azul, sombrero negro y collar de semillas rojo y negro, en la playa de Agua Dulce del distrito Chorrillos.

A la orilla del Pacífico una docena de brujos con coloridos atuendos agitaron flores, antorchas y cruzaron espadas de metal sobre las fotografías de los líderes para sus predicciones.

"Estados Unidos que se prepare porque va a caer enfermo de gravedad el señor Donald Trump", proclamó García.

En un horizonte más optimista, el chamán predijo el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. "Veo que el conflicto (...) va a terminar, van a levantar la bandera de la paz", afirmó.

En el plano local, los brujos también dieron su visión sobre las elecciones generales de abril.

García manifestó que una mujer y un hombre definirán la presidencia en un balotaje y vaticinó que la candidata de derecha Keiko Fujimori ganará los comicios. "La mujer sueña con gobernar Perú", destacó.

(Reporte de Carlos Valdez y Anthony Marina de Reuters Televisión. Escrito por Marco Aquino)