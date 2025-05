Bruno Fernandes, dispuesto a salir del United si ello ayuda al club

El talentoso volante portugués Bruno Fernandes se mostró dispuesto a salir del Manchester United si el club necesitase hacer caja para su reconstrucción, luego de la derrota 1-0 en la final de la Europa League el miércoles contra Tottenham.

Al igual que el entrenador Ruben Amorim, que afirmó que en caso de que el club ya no requiriese de sus servicios, dejaría el cargo sin cobrar indemnización, el capitán del United también se mostró dispuesto a irse si es por el bien del equipo.

"Siempre he sido sincero. Siempre dije que me quedaría aquí hasta que el club me dijese que me fuera", declaró Fernandes tras la derrota en Bilbao.

"Tengo ganas de hacer más, de poder devolver al club a sus días gloriosos. Pero el día que el club piense que es momento de separarse... el fútbol es así", añadió el internacional portugués de 30 años. "Si el club cree que es momento de separarse porque quiere recuperar dinero o lo que sea, es así".

Fernandes ha sido el jugador más destacado de los 'Diablos Rojos' esta temporada, aunque no pudo inclinar la balanza de su lado en la final de San Mamés ante los 'Spurs'.

El centrocampista internacional luso, que suma 98 goles con el United desde su llegada en enero de 2020, afirmó que su compatriota Ruben Amorim sigue siendo "el hombre indicado" a pesar de su balance desastroso desde su llegada al banco de Old Trafford en noviembre.

Los 'Red Devils' sólo han ganado seis partidos de liga bajo las órdenes de Amorim, ocupan el puesto 16º, y se encaminan a su peor temporada desde el descenso de 1974.

