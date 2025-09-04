Bruno Henrique, suspendido 12 partidos en Brasil por fraude en beneficio de apostadores

RIO DE JANEIRO, 4 sep (Reuters) - El delantero del Flamengo Bruno Henrique fue condenado el jueves por el Tribunal de Deportes a 12 partidos de suspensión y a una multa de 60.000 reales por recibir intencionadamente una tarjeta amarilla en un partido del Brasileirao para favorecer a los apostadores.

La suspensión dictada por la Primera Sala del Superior Tribunal de Justicia Deportiva del Fútbol (STJD) aún no es definitiva, ya que el jugador podrá apelar ante el propio tribunal. Según la denuncia, el castigo del jugador podría alcanzar un máximo de dos años de suspensión y una multa de 200.000 reales.

Bruno Henrique fue denunciado por haber recibido una tarjeta amarilla en un partido del Flamengo frente a Santos en 2023. Una investigación de la Policía Federal descubrió que el delantero había forzado la amonestación para beneficiar a apostadores, entre ellos su hermano y a personas cercanas a él.

Mensajes analizados por la PF en teléfonos móviles incautados durante la investigación revelaron conversaciones en las que el jugador promete recibir una tarjeta amarilla.

Antes del partido, un hermano de Bruno Henrique apostó a que el delantero sería castigado con la tarjeta. También pasó la información a amigos para que hicieran apuestas.

El delantero, una de las mayores estrellas del Flamengo en los últimos años, tuvo un breve paso por la selección brasileña. (Por Rodrigo Viga Gaier. Editado en español por Javier Leira)