Bruselas acogerá el 17 y 18 de julio la cumbre de líderes de la UE y Latinoamérica

La cumbre de líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se celebrará los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas, han anunciado ambos bloques en un comunicado conjunto.

El anuncio se ha hecho oficial coincidiendo con la visita a Argentina del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, donde ha participado en un encuentro de la CELAC y ha mantenido reuniones con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, además del presidente temporal de la CELAC, el presidente de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

El encuentro de julio dará el pistoletazo de salida a la presidencia española de la UE y servirá para retomar el contacto al más alto nivel con Sudamérica y el Caribe, región con la que la UE no celebra una cumbre desde 2015.

Queda por ver el formato y los participantes en la cita, si bien durante una visita a la región el pasado octubre, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, defendió incluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba en la futura cumbre. pese a reconocer que las relaciones con algunos países de la zona son "difíciles". "Hay diferencias claras con algunos países y gobiernos, ¿eso nos debería llevarnos a no querer sentarnos y compartir mesa y mantel con ellos? No, creo que eso no ayudaría", señaló entonces.

Según el comunicado, la cumbre pondrá el foco en fortalecer la asociación birregional de la UE y los países de la CELAC con prioridades compartidas como las transiciones digital y verde, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la salud, la seguridad alimentaria, la migración, la seguridad y la gobernanza, además de la lucha contra el crimen transnacional.

Europa Press