Bruselas acusa a la alemana SAP de restringir la competencia de proveedores rivales

BRUSELAS, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha iniciado una investigación por prácticas anticompetitivas contra la compañía alemana especializada en *software* empresarial SAP, número uno del sector en Europa, al considerar que impone barreras injustificadas para restringir la competencia de proveedores de sistemas de gestión rivales.

“Nos preocupa que SAP pueda haber restringido la competencia en un mercado secundario crucial al dificultar la competencia de rivales y dejar a los clientes ante una elección más reducida y cara de opciones”, ha indicado la vicepresidenta de la Comisión Europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva y encargada de Competencia, Teresa Ribera.

Según ha explicado Ribera, “miles de empresas en Europa” utilizan el *software* comercializado por SAP para gestionar sus negocios y recurren a la misma marca para los servicios de mantenimiento y soporte vinculados. Por ello, ha añadido, Bruselas quiere examinar si las prácticas comerciales para colocar su sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) distorsionan el mercado y complican a los usuarios recurrir a alternativas a sus propuestas de mantenimiento.

Con este paso, el Ejecutivo comunitario inicia una investigación en profundidad sin que haya un plazo legal concreto para concluir el expediente y que da margen a la compañía para presentar “compromisos” de cambio para corregir las irregularidades identificadas por los servicios comunitarios.