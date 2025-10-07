Bruselas advierte del auge del antisemitismo y pide no responsabilizar a los judíos de ataques de Israel a Gaza

BRUSELAS, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que el antisemitismo está en auge en Europa, hasta el punto de señalar que "está en todas partes", y ha insistido en que no se puede responsabilizar a las comunidades judías en Europa de las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la Franja de Gaza.

"Sabemos que el antisemitismo está ahora en todas partes, en nuestras escuelas, en nuestras calles y, sobre todo, en Internet", ha señalado el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el aumento del antisemitismo en Europa, tras recordar episodios como el ataque en las inmediaciones de una sinagoga a las afueras de Mánchester la pasada semana.

En este sentido, el comisario austriaco ha lamentado que a los judíos europeos "se les está responsabilizando de las acciones del Gobierno de Israel", en el contexto de la ofensiva contra Gaza que ha dejado más de 67.000 muertos.

"Esta confusión es simplemente inaceptable. No hay nada malo en criticar las acciones de cualquier Gobierno, pero es totalmente erróneo culpar a los judíos aquí en Europa por las acciones del Gobierno de Israel", ha alertado.

Así las cosas, Brunner recalcado que Europa tiene una "sociedad libre y abierta" por lo que ha defendido la diversidad social y la protección de minorías como la judía.

"Algunos judíos recuerdan los días más oscuros de Europa y otros están pensando en abandonar Europa por completo. La idea de que Europa pueda volver a esa situación debe impulsarnos a actuar", ha señalado.

Con todo, ha advertido que el odio una vez se alimenta no cesa solo en una minoría como la judía, sino que se traslada a toda la sociedad. Por todo ello ha instado a redoblar la lucha contra el antisemitismo, sin que esto vaya en detrimento de la defensa de otros grupos sociales.

"La división no es entre judíos y otras religiones. Es entre demócratas y extremistas. Entre aquellos que comparten nuestros valores democráticos independientemente de su nacionalidad, origen étnico o religión y aquellos que quieren socavar la democracia", ha expuesto el responsable comunitario de Interior.