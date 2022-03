Bruselas alerta del riesgo de que traficantes capten a mujeres y niños ucranianos en su huida hacia la UE

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha alertado este miércoles del "enorme riesgo" de que muchas de las mujeres y niños que huyen de la invasión rusa de Ucrania caigan en manos de mafias que trafican con personas mientras buscan ayuda al cruzar la frontera hacia países de la Unión Europea.

"Creo que existe un enorme problema con el tráfico de personas aunque no hayamos registrado (casos) aún, así que debemos estar vigilantes y activar la red de coordinación de lucha contra el tráfico de personas", ha avisado Johansson en un debate con la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.

"Sabemos que hay grupos criminales que intentan esperar al otro lado de la frontera para cuando crucen mujeres vulnerables y niños", ha insistido la comisaria, quien ha concedido que por el momento hay "poca información" sobre casos concretos pero ha defendido que es un problema "creciente" ante el que hay que actuar sin demora.

El 90 por ciento de los tres millones de refugiados llegados a la UE desde Ucrania son mujeres y niños, pero apenas se han registrado menores no acompañados, según ha explicado Johansson, quien ha subrayado la urgencia de activar la red europea contra las mafias y asegurar que los refugiados reciben información directa y en su idioma al llegar a la UE.

Así, ha explicado la comisaria, deben ser conscientes de que no deben ir con nadie que no acredite su identidad, de que existen canales oficiales para recibirles y tratar sus expedientes y también deben saber a dónde llamar si se encuentran en una situación de peligro o no deseada.

También ha avisado del riesgo de que la llegada descontrolada de refugiados vulnerables abra la puerta a "adopciones falsas" de menores que llegan a suelo comunitario y luego "desaparecen" porque no son correctamente registrados. Para ello, ha dicho Johansson, la Comisión ofrecerá también apoyo a los Estados miembro para asegurar que los niños que huyen de la invasión no pierden su identidad.

Limbo de los bebés subrogados

Otra de las preocupaciones expuestas por Johansson ante los eurodiputados es la situación en los orfanatos ucranianos, algunos de los cuales han sido "vaciados" por las tropas rusas sin que se sepa el destino de los menores que vivían en ellos y otros siguen funcionando aunque no está claro si el personal puede seguir trabajando.

En este contexto, Johansson ha apuntado que Ucrania en donde hay "bastantes" mujeres se someten a embarazos subrogados y que han dado a luz a bebés que han quedado en un "limbo" tras la pandemia que se ve agravado ahora con la guerra, porque sus padres "biológicos" no han viajado a recuperarlos y ahora se encuentran en esos orfanatos.

"Están en un limbo, creo que hay una enorme necesidad de evacuar a estos niños", ha concluido, antes de referirse de nuevo a la situación de vulnerabilidad frente a las mafias de los menores no acompañados.