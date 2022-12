Bruselas amenaza a Musk con multas si Twitter viola reglas de la UE a raíz del cierre de perfiles de periodistas

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de derecho, Vera Jourová, ha reaccionado este viernes al cierre de varios perfiles de periodistas en la red Twitter avisando a Elon Musk de que hay "líneas rojas" que protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión y de que la UE tendrá "pronto" la capacidad de imponer "sanciones" a las plataformas digitales que violen esas normas.

"Las noticias sobre la suspensión arbitraria de (cuentas) de periodistas en Twitter son preocupantes. La Ley de Servicios Digitales de la UE exige el respeto de la libertad de prensa y de los Derechos fundamentales", ha avisado Jourova en un breve mensaje difundido precisamente a través de su perfil en Twitter.

La vicepresidenta comunitaria ha añadido que el magnate estadounidense dueño de Twitter debe ser "consciente" de que existen "líneas rojas" que protegen la libertad de prensa y le ha advertido de que también habrá "sanciones, pronto".

Jourová se refiere a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que la Unión Europea acordó este año para evitar abusos de las grandes plataformas digitales y reforzar los derechos de los usuarios, si bien este nuevo marco no estará plenamente en vigor hasta febrero de 2024, aunque algunas disposiciones que no se refieren a las sanciones están ya empezando a implementarse.

La firme reacción de Jourová responde a la decisión de la red social de bloquear las cuentas de varios periodistas pertenecientes a algunos de los principales medios de Estados Unidos después de que supuestamente hubieran violado los términos de la plataforma al revelar información personal sobre Musk.

En concreto, los periodistas, pertenecientes a medios como 'The New York Times', 'The Washington Post' o la cadena CNN, habían informado sobre la prohibición de una cuenta de Twitter que publicaba actualizaciones en tiempo real sobre el paradero del avión privado del multimillonario, ha informado CNN.

En una rueda de prensa en Bruselas, el portavoz de Economía Digital e Innovación de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, ha recalcado la importancia de que las plataformas tengan términos de uso "claros, comprensibles y transparentes", al tiempo que ha apuntado que la nueva ley europea incide en la obligación de que cuando una plataforma actúa sobre las condiciones de uso lo haga de manera "proporcionada y con respeto a los Derechos fundamentales".

"No puede ser (una medida) discriminatoria ni arbitraria", ha continuado Bahrke, quien ha advertido de que hablaba en líneas generales sobre la nueva norma comunitaria y no respondía a ningún caso concreto.

Europa Press