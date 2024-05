Bruselas amenaza con sancionar a Senegal si no toma medidas contra la pesca ilegal

La Comisión Europea ha advertido este lunes a Senegal de que se enfrenta a sanciones comerciales a los productos pesqueros procedentes de su flota si no adoptar medidas eficaces para combatir la pesca ilícita, no declarada y no regulada.

La advertencia del Ejecutivo comunitario tiene la forma de una "tarjeta amarilla" en el sistema contra la pesca ilegal que da margen a las autoridades del país para introducir mejoras y evitar así la "tarjeta roja", una amonestación que en la práctica abre la puerta a sanciones como el cierre del mercado europeo a sus productos pesqueros.

Las deficiencias detectadas en los sistemas de seguimiento, control y vigilancia de Senegal se refieren a los buques que enarbolan pabellón de Senegal y faenan en aguas fuera de la jurisdicción del país, así como a los controles realizados a los buques pesqueros extranjeros en el puerto de Dakar.

Además, se han detectado exportaciones ilegales desde Senegal al mercado de la UE, lo que socava la fiabilidad del sistema de trazabilidad en el que se basa la certificación de la legalidad de los productos pesqueros.

Con esta decisión, la Comisión inicia un diálogo formal con Senegal, aunque la decisión no implica todavía ninguna medida que afecte al comercio, sino que la "tarjeta amarilla" ofrece al país la posibilidad de reaccionar y tomar medidas para rectificar la situación en un plazo razonable.

Sin embargo, en casos de incumplimiento prolongado y continuado, los países pueden enfrentarse en última instancia a un procedimiento de identificación ("tarjeta roja"), que conlleva sanciones, como, por ejemplo, la prohibición de exportar sus productos pesqueros al mercado de la UE.

Europa Press